БТР поступят на следующей неделе, а танки будут проходить процесс расконсервации.

В ближайшие дни Испании отправит в Украину 20 бронетранспортеров M113, причем часть из них будет в минометной версии. Об этом рассказала глава испанского Минобороны Маргарита Роблес. Самоходные минометы на базе стандартного армейского бронетранспортера M113 могут предоставить артиллеристам мобильность и защищенность.

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Также Испания передаст Украине 4-6 боевых танков Leopard 2A4. Окончательная цифра переданной техники будет зависеть от состояния 53 находящихся на базе хранения в Сарагосе танков. Сейчас Испания ведет активные переговоры с промышленностью о возможности обновления техники.

Основная цель "танковой коалиции" - как можно скорее передать Украине первую технику, чтобы уже весной ВСУ имели два танковых батальона.

Также Испания будет тренировать украинские экипажи. Планируется, что срок обучения составит 2,5 месяца. В это время будет проходить и модернизация техники.