БТР надійдуть вже наступного тижня, а танки будуть проходити процес розконсервації.

Найближчими днями Іспанії відправить в Україну 20 бронетранспортерів M113, причому частина з них буде у мінометній версії. Про це розповіла очільниця іспанського Міноборони Маргарита Роблес. Самохідні міномети на базі стандартного армійського бронетранспортера M113 можуть надати артилеристам мобільність та захищеність.

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Також Іспанія передасть Україні 4 -6 бойових танків Leopard 2A4. Остаточна цифра переданої техніки залежатиме від стану 53 танків, які перебувають на базі зберігання в Сарагосі. Зараз Іспанія веде активні перемовини з промисловістю про можливості відновлення техніки.

Основна мета “танкової коаліції” – якомога швидше передати Україні першу техніку, щоб вже навесні ЗСУ мали два танкових батальйони.

Також Іспанія тренуватиме українські екіпажі. Планують, що термін навчання складатиме 2,5 місяці. У цей час проходитиме і модернізація техніки.