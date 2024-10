Что нового в модернизированном канадском танке Leopard

Эта грозная боевая машина известна всему миру, в т.ч. и украинским танкистам. Канадская армия в свое время заказала большую партию таких машин, что кодифицированы там как 2A6M C2. Об этом пишет бельгийское специализированное издание Army Recognition со ссылкой на несколько источников.

Вероятно, это первые изображения, публично демонстрирующие канадский танк в новом исполнении. Они сделаны во время экскурсии на объекты Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Leopard 2A6M C2 CAN – это модернизированный канадский танк, созданный путем переоборудования 20 танков Leopard 2A6M по контракту с KMW на сумму 76 миллионов долларов.

Этот капитальный ремонт включает обновление оптики, систем управления огнем и интерфейсов пользователя, замену устаревшей аналоговой технологии на современные компоненты для улучшения срока службы.

Еще в феврале 2023 года министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Канада планирует заменить присланные в Украину танки Leopard 2, хотя конкретные сроки этих приобретений не разглашаются. Да и делается это все не так быстро.

Фото: ARD 1

И пока будут новые боевые машины, Канада начала активно модернизировать свои оставшиеся танки Leopard 2. По долгосрочному контракту на поддержку Leopard (LTSC) этот парк должен быть в рабочем состоянии до 2035 года.

После 8 переданных Украине танков и 15 танков, что сейчас развернуты в Восточной Европе в рамках усиленного присутствия НАТО с начала конфликта в Украине, возникли вопросы относительно готовности и рабочего состояния танков, которые остались в Канаде.

Сейчас Канада имеет 74 основных боевых танка Leopard 2 (MBT) в трех основных вариантах: 34 танка Leopard 2A4, предназначены для обучения, 20 модернизированных танков Leopard 2A4M и 20 танков Leopard 2A6M.

Кроме того, на хранении остаются 52 старых танка Leopard 1C2. Есть немало эвакуационных и инженерных машин.

Фото: ARD 1

Долгосрочный контракт на поддержку Leopard (LTSC) оценивается от 44 до 64 миллионов долларов в год. LTSC охватывает различные модели Leopard 2 в канадских военных, включая основные боевые танки, такие как 2A4 CAN, 2A4M CAN, 2A6M CAN и 2A6M C2 CAN.

Есть также бронированные эвакуационные машины Leopard 2 ARV CAN, инженерные машины Leopard 2 AEV CAN и специализированное оборудование, такое как роликовая система разминирования (MCRS), минный плуг с шириной гусеницы (TWMP), бульдозерные лезвия, дополнительная броня и ламела.

Leopard 2A6M CAN C2, похоже, сохраняет вооружение Leopard 2A6M CAN, который вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall L55 и двумя 7,62-мм пулеметами

Что касается технических характеристик, то Leopard 2A6M CAN боевым весом 62,3 тонны оснащен дизельным двигателем MTU мощностью 1500 лошадиных сил и трансмиссией RENK, обеспечивающей максимальную скорость 68 км/ч и запас хода по дорогам 550 км.

Фото: МО Канады

В модернизированной версии добавилась модульная и композитная броня, защита от NBC и варианты дополнительной модульной брони. Все это и многое другое способствует повышению боевых возможностей танка в различных боевых сценариях.