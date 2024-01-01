Еще десять железнодорожных платформ грузятся танками Leopard 2A4 для Украины

Ремонт, сервисное обслуживание машин по контракту осуществила компания Santa Bárbara Sistemas. Еще девять снятых с консервации "Леопардов" ремонтируется. Всего правительство Испании законтрактовало 19 танков этой модели, что сразу же после подписания акта приема-передачи машин между заводом и заказчиком отправляются в Украину



Как сообщает infodefensa.com, подрядчик готовил эти машины на своих заводах в Алькала-де-Гвадаира в Севилье. Santa Bárbara Sistemas уже ремонтировала там "Леопарды" для Украины. В прошлом году оттуда двумя партиями в апреле и сентябре танки отгружались Киеву.

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На этот раз законтрактованные правительством Испании в ремонт и сервис 19 машин также будут отправляться в Украину в два этапа. Первую партию из упомянутых 10 Leopard 2A4 подготовила за рекордные три месяца и подготовила к передаче.

Министр обороны Маргарита Роблес сообщила Контактной группе по Украине, что этот пакет помощи отправляется в Украину, но конкретные даты по понятным причинам не указывает – это будет в ближайшие дни. Процесс пошел.

Как и первая партия из десяти, поставленных год назад, эти автомобили также прошли серию испытаний на заводском полигоне для подтверждения правильности функционирования оборудования и систем.

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Есть еще одно, но пока еще реализованное предложение подрядчика: Santa Bárbara Sistemas предложила правительству Испании в течение года изготовить на своем заводе в Трубии (Астурия) до полусотни гусеничных бронированных машин Ascod для Украины. Предложение было представлено после встречи в Монклоа между президентом Педро Санчесом и представителями оборонной промышленности Испании в середине марта, но решение по этому вопросу еще не принято.