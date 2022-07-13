Испания готова передать Украине и гусеничные бронетранспортеры M113. Однако есть некоторые трудности.

Испанское издание Infodefensa со ссылкой на собственные источники отметило, что министерство обороны Испании дало зеленый свет на передачу Украине 10 танков и 20 БТР. Вооружение передается как военно-техническая помощь Украине в борьбе с оккупационными силами России.

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Минобороны Испании изучает возможности бронетехники, которая находится в резерве и не используется вооруженными силами страны.

До этого Испания поставляла боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение, сейчас речь идет о передаче основных боевых танков.

В издании подчеркнули, что после того как танки и бронетранспортеры станут собственностью ВСУ, правительство Украины будет финансировать обновление и модернизацию бронетехики на испанских предприятиях.

Средства на ремонт Leopard 2A4 и M113 могут поступить из Европейского фонда мира, финансируемого Европейским Союзом.

По информации источников Infodefensa, стоимость восстановления танков и бронетранспортеров может составить от 5 до 15 миллионов евро и продлиться до конца этого года. Стоимость будет зависеть от уровня модернизации, которая будет выбрана и трудности поиска нужных запасных частей к бронетехнике.

Ранее сообщалось, что Испания готова поставить Украине танки Leopard A4, уже десять лет находящиеся в резерве на базе в Сарагосе.

Эти танки являются частью партии из 108 подержанных единиц, которые Германия продала Испании в 1995 году перед контрактом на производство Leopard в Испании.

По оценкам СМИ, которые появились ранее, около 40 танков могут быть отремонтированы. Вместе с тем машины нуждаются в определенных работах по модернизации со стороны промышленности. Кроме того, Испания предложила Украине обучение военных на бронетехнике.