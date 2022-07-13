Іспанія готова передати Україні та гусеничні бронетранспортери M113. Однак є деякі труднощі.

Іспанське видання Infodefensa з посиланням на власні джерела зазначило, що міністерство оборони Іспанії дало зелене світло на передачу Україні 10 танків і 20 БТР. Озброєння передається, як військово-технічна допомога Україні у боротьбі з окупаційними силами Росії.

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Наразі Міноборони Іспанії вивчає можливості бронетехніки, що перебуває у резерві й не використовується збройними силами країни.

До цього Іспанія постачала боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння, зараз вже йдеться про передачу основних бойових танків.

У виданні підкреслили, що після того, як танки і бронетранспортери стануть власністю ЗСУ, уряд України фінансуватиме оновлення та модернізацію бронетехіки на іспанських підприємствах.

Кошти на ремонт Leopard 2A4 та M113 може надійти з Європейського фонду миру, що фінансується Європейським Союзом.

За інформацією джерел Infodefensa, вартість відновлення танків та бронетранспортерів може скласти від 5 до 15 мільйонів євро та тривати до кінця цього року. Вартість залежатиме від рівня модернізації, яка буде обрана та труднощів пошуку потрібних запасних частин до бронетехніки.

Раніше повідомлялося, що Іспанія готова поставити Україні танки Leopard A4, які вже десять років перебувають у резерві на базі у Сарагосі.

Ці танки є частиною партії зі 108 вживаних одиниць, які Німеччина продала Іспанії в 1995 перед контрактом на виробництво Leopard в Іспанії.

За оцінками ЗМІ, що з’явилися раніше, близько 40 танків можуть бути відремонтовані. Разом з тим машини потребують певних робіт з модернізації з боку промисловості. Крім того, Іспанія запропонувала Україні навчання військових на бронетехніці.

Відзначимо, що минулого місяця влада Німеччини не підтримала пропозицію Іспанії передати Україні танки Leopard 2A4 після їх модернізації.