Партия танков Leopard 2A4 поступит от Испании

О содержании июньского транша рассказала руководительница Минобороны Испании Маргарита Роблес. Она также сообщила, что до конца июня в этом пакете в Украину поступят системы борьбы с беспилотниками, оптоэлектронные системы наблюдения и отслеживания, а также башни с дистанционным оружием и тому подобное.

Как сообщает бельгийский специализированный ресурс Army Recognition, на встрече министров Контактной группы по вопросам обороны Украины Роблес отметила коллективное обязательство "срочно оказать поддержку, которую заслуживает и нуждается Украина", учитывая критическую ситуацию. Она отметила значительные усилия Испании, в частности в обучении, и предоставила обновленную информацию о подготовке значительного пакета помощи, который будет предоставлен Украине за счет взносов испанской оборонной промышленности.

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В прошлом году Испания отправила в Украину 10 танков Leopard 2A4. Сейчас активно готовится для поставки еще 19 Leopard этой модели. Его основное вооружение включает 120-мм гладкоствольную пушку L55, сопровождающуюся спаренным 7,62-мм пулеметом.

Танк Leopard 2A4. Foto: TASR/MO SR

Танк с силовым потенциалом 1500 л.с. получил стандартную многослойную броню с улучшенной защитой передней части башни и с отколами внутри башни для повышения безопасности экипажа. В боевых условиях он весит 62 000 кг, развивает максимальную скорость 72 км/ч. Leopard имеет размеры 7,70 м в длину, 3,70 м в ширину и 3,00 метра в высоту.

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Танк с экипажем из четырех человек имеет систему инфракрасного ночного видения и систему NBC (ядерной, биологической и химической защиты), что повышает его эксплуатационные возможности в различных средах.

Точная дата поставки второй партии танков Leopard 2A4 не разглашается из соображений безопасности.