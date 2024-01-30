После смерти 86-летнего эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, не желавшего быть причастным к событиям в Украине, новые власти страны могут через третьи руки передать Киеву 100 танков М-84АB.

В настоящее время Кувейт практически готов отправить более сотни танков М-84АБ в Хорватию для капитального ремонта и модернизации.на машиностроительном заводе Đuro Đaković в городе Славонский Брид. В настоящее время продолжаются переговоры.

Эти танки для армии Кувейта стали обузой, их практически не использовали во время войны "Бури в пустыне", поскольку М-84АБ является копиркой танка советских времен Т-72М. Чтобы не ввести в заблуждение вооруженные силы США из-за сходства с иракскими Т-72, их пытались не выводить на поле боя.

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Эти боевые машины еще до раскола Югославии приобретены на югославском танковом заводе, который по лицензии еще СССР выпускал Т-72. В прописанном техзадании был ряд отличий от советских танков.

Во-первых, танки для Кувейта получили встроенную систему управления огнем. Во-вторых, в моторную нишу ставили более мощный двигатель. Были и другие усовершенствования, в т.ч. по средствам связи и комфорта экипажа, поскольку техника заказывалась для страны с жаркой температурой.

В Кувейте эти танки участвовали в парадах и иногда выезжали на многодневные полевые учения, но им уже по 30 и более лет. Фото: military-blog.com

В законтрактованной партии из 200 ед. заводом предполагалось поставить 15 командных танков (М-84АБК) и 15 бронированных машин для ремонта и эвакуации (М-84АБИ). Правда, к трагическим внутренним событиям югославский производитель успел отправить заказчику лишь 149 танков, по некоторым источникам – 150.

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Машины практически три десятка лет простояли без дела. В боксах небольшая часть машин находилась в боевой готовности, а остальные стояли на консервации практически под открытым небом. Время от времени десяток-другой М-84АБ принимали участие в военных парадах в разных городах страны по случаю государственных праздников. В любом случае для их восстановления и модернизации потребуется время и, конечно, финансы.

Если хорваты на своем заводе не только отремонтируют, но и модернизируют танки М-84АБ/Т-72 до такого состояния как это сделали с Т-72 в Чехии, то такой машине цены не будет – стреляет быстро, далеко и прицельно. Фото: Flickr/AirWolfCZ

Что касается финансовых средств, то здесь какая-либо информация отсутствует. Однако доподлинно известно, что Кувейту эти танки не нужны. Как пишет популярный ресурс TV front (Belgrade Serbia), там на вооружении стоят 218 танков M1A2 Abrams американского производства и правительство страны готово М-84АB просто отдать.

Так что информация о вероятном прибытии в Украину танков М-84 выглядит оптимистично. Тем более, что об этом пришло подтверждение из нескольких источников в Хорватии, Швейцарии и Кувейте.