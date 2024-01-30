Після смерті 86-річного еміра Кувейту шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, який не хотів бути дотичним до подій в Україні, нова влада країни може через треті руки передати Києву 100 танків М-84АB.

Нині Кувейт практично готовий відправити більше сотні танків М-84АБ до Хорватії для капітального ремонту та модернізації на машинобудівному заводі в Đuro Đaković у місті Славонський Брід. Наразі тривають перемовини.

Ці танки для армії Кувейту стали тягарем, їх практично не використовували під час війни "Бурі в пустелі", оскільки М-84АБ є копіркою танка радянських часів Т-72М. Щоб не ввести в оману збройні сили США через схожість з іракськими Т-72, їх намагалися не виводити на поле бою.

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Ці бойові машини ще до розколу Югославії придбані на югославському танковому заводі, який за ліцензією ще СРСР випускав Т-72. У прописаному техзавданні було ряд відмінностей від радянських танків.

По-перше, танки для Кувейту отримали вбудовану систему управління вогнем. По-друге, в моторну нішу ставили потужніший двигун. Були й інші вдосконалення, в т.ч. по засобах зв’язку та комфорту екіпажу, оскільки техніка замовлялася для країни зі спекотною температурою.

У Кувейті ці танки брали участь в парадах та інколи виїздили на кількаденні польові навчання, але їм вже по 30 і більше років. Фото: military-blog.com

У законтрактованій партії з 200 од. заводом передбачалося поставити 15 командних танків (М-84АБК) і 15 броньованих машин для ремонту та евакуації (М-84АБІ). Щоправда, до тих трагічних внутрішніх подій югославський виробник встиг відправити замовнику лише 149 танків, за деякими джерелами – 150.

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Машини практично три десятки років простояли без діла. В боксах невелика частина машин перебувала у бойовій готовності, а решта стояла на консервації практично просто неба. Час від часу десяток-другий М-84АБ брали участь у військових парадах в різних містах країни з нагоди державних свят. У будь-якому разі для їх відновлення та модернізації потрібен буде час і, звісно, фінанси.

Якщо хорвати на своєму заводі не тільки відремонтують, але й модернізують танки М-84АБ/Т-72 до ось такого стану, як це зробили в Чехії, то такій машині ціни не буде – стрілятиме швидко, далеко й прицільно. Фото: Flickr/AirWolfCZ

Щодо коштів, то тут будь-яка інформація відсутня. Однак достеменно відомо, що Кувейту ці танки не потрібні. Як пише популярний ресурс TV front (Belgrade, Serbia), там на озброєнні стоїть 218 танків M1A2 Abrams американського виробництва і уряд країни готовий М-84АB просто віддати.

Так що інформація про ймовірне прибуття до України танків М-84 виглядає оптимістично. Тим паче, що існує підтвердження з кількох джерел, з Хорватії, Швейцарії і самого Кувейту.