Партія танків Leopard 2A4 надійде від Іспанії

Про зміст червневого траншу повідомила очільниця Міноборони Іспанії Маргарита Роблес. Вона також сповістила, що до кінця червня в цьому пакеті до України надійдуть системи боротьби з безпілотниками, оптоелектронні системи спостереження та відстеження, а також башти з дистанційною зброєю тощо.

Як повідомляє бельгійський спеціалізований ресурс Army Recognition, на зустрічі міністрів Контактної групи з питань оборони України Роблес наголосила на колективному зобов’язанні "терміново надати підтримку, на яку заслуговує та потребує Україна" з огляду на критичну ситуацію. Вона наголосила на значних зусиллях Іспанії, зокрема у навчанні, та надала оновлену інформацію про підготовку значного пакету допомоги, який буде надано Україні за рахунок внесків іспанської оборонної промисловості.

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Торік Іспанія відправила до України 10 танків Leopard 2A4. Нині активно готується для постачання ще 19 Leopard цієї моделі. Його основне озброєння включає 120-мм гладкоствольну гармату L55, що супроводжується спареним 7,62-мм кулеметом.

Танк Leopard 2A4. Foto: TASR/MO SR

Танк з силовим потенціалом 1500 к.с. отримав стандартну багатошарову броню з покращеним захистом передньої частини вежі та відколами всередині вежі для підвищення безпеки екіпажу. У бойових умовах він важить 62 000 кг, він розвиває максимальну швидкість 72 км/год. Leopard має розміри 7,70 м у довжину, 3,70 м в ширину та 3,00 метра у висоту.

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Танк з екіпажем із чотирьох осіб має систему інфрачервоного нічного бачення та систему NBC (ядерного, біологічного та хімічного захисту), що підвищує його експлуатаційні можливості в різних середовищах.

Точна дата постачання другої партії танків Leopard 2A4 не розголошується з міркувань безпеки.