Ще десять залізничних платформ вантажаться танками Leopard 2A4 для України

Ремонт, сервісне обслуговування машин за контрактом здійснила компанія Santa Bárbara Sistemas. Ще дев’ять знятих з консервації "Леопардів" ремонтується. Всього уряд Іспанії законтрактував 19 танків цієї моделі, що відразу ж після підписання акту прийняття-передання машин між заводом та замовником відправляються в Україну



Як повідомляє infodefensa.com, підрядник готував ці машини на своїх заводах в Алькала-де-Гвадаїра в Севільї. Santa Bárbara Sistemas вже ремонтувала там "Леопарди" для України. Торік звідти двома партіями у квітні та вересні танки відвантажувалися Києву.

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Цього разу законтрактовані урядом Іспанії в ремонт і сервіс 19 машин також відправлятимуться в Україну у два етапи. Першу партію зі згаданих 10 Leopard 2A4підготувала за рекордні три місяці й підготувала до передачі.

Міністр оборони Маргарита Роблес повідомила Контактній групі по Україні, що цей пакет допомоги відправляється в Україну, але конкретні дати зі зрозумілих причин не вказує – це буде найближчими днями. Процес пішов.

Як і перша партія з десяти, поставлених рік тому, ці автомобілі також пройшли серію випробувань на заводському полігоні для підтвердження правильності функціонування обладнання та систем.

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Є ще одна, але поки ще реалізована пропозиція підрядника: Santa Bárbara Sistemas запропонувала уряду Іспанії протягом року виготовити на своєму заводі в Трубії (Астурія) до півсотні гусеничних броньованих машин Ascod для України. Пропозиція була представлена після зустрічі в Монклоа між президентом Педро Санчесом і представниками оборонної промисловості Іспанії в середині березня, але рішення з цього питання ще не прийнято.