Дальнобойщики Канады потеряли работу

Последствия широкомасштабной 25-процентной пошлины президента США Дональда Трампа на канадский импорт, а также обратных пошлин из Канады, вызвали кризис в перевозках между странами.

По мнению генерального директора Eassons Transport Group Тревора Бента, которого цитирует информационный бюллетень trucknews.com, дополнительное бремя не только свалилось на плечи автоперевозчиков, но и вызовет дальнейшее затишье, если затяжная торговая война усилится.

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Канадский альянс грузоперевозок уже заявил, что клиенты отменяют заказы, а многие автопарки, опрошенных в Онтарио отраслевой группой, сообщили о неизбежном сокращении рабочих мест.

В упомянутом автопарке Eassons Transport Group, которым руководит Тревор Бент и который насчитывает три сотни магистральных тягачей с прицепными системами, начали готовиться к неизбежному сокращению.

Перевозчики уже призвали правительство к принятию программы налоговых льгот для сектора, снижение налога на дизельное топливо.

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По данным Статистического управления Канады, перевозки автомобильным транспортом составляли 52% стоимости импорта Канады в 2023 году и 40% ее экспорта.

При этом торговый поток почти полностью входил в/из США. Примерно 70% торговли товарами между Канадой и США перевозится грузовиками.