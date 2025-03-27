Какова реакция мира на введенные Трампом пошлины на автомобили в США

Чтобы не быть смешным или посмешищем, Трамп вводит новую финансовую ношу не в День смеха, а со 2 апреля. Налоги на автомобили будут применяться к “...всем автомобилям, произведенных не в Соединенных Штатах”.

По словам президента США Дональд Трампа, финансовые санкции вступят в силу "2 апреля, а мы начнем их собирать 3 числа". Общая ставка налога составит 27,5% от стоимости. О ставках пошлины и их последствиях рассказывает радио Франции RFI.

Читайте также Трамп отменил указ Байдена о поддержке электромобилей

Введение пошлин вызвали мгновенную реакцию производителей автомобилей во всем мире. Значительная критика от озвученных финансовых репрессий также звучит в самой Америке.

Дело в том, что высокие пошлины коснутся даже американских производителей, которые имеют заводы за рубежом и которые поставляют продукцию на американский рынок. В основном такие заводы размещены в Канаде и Мексике. Крайне важно, "чтобы таможенные пошлины не повышали цены для потребителей", предупредили Ford, General Motors и Stellantis в четверг в заявлении Американской ассоциации производителей автомобилей (AAPC), призывая к "конкурентоспособности" североамериканского автомобильного производства, включая Канаду и Мексику.

Читайте также Трамп все же приказал ввести 25-процентные пошлины на импортные автомобили

Мнения производителей из Европы и Азии изобилуют тревожными прогнозами для всей автомобилестроительной отрасли. Вебсайт международного радио Франции RFI собрал вместе основные комментарии относительно этих событий. Мнения тревожные.

"Роковой сигнал для свободной торговли" – отреагировала федерация немецких автопроизводителей, основных поставщиков роскошных седанов для американского рынка.

"Дополнительные таможенные пошлины в размере 25% являются значительным бременем для компаний и глобальных цепей поставок в автомобильной промышленности с негативными последствиями, особенно для потребителей, в том числе в Северной Америке", – говорится в заявлении Немецкой ассоциации производителей автомобилей (VDA).

"Последствия будут ощутимы на росте со всех сторон. Риск глобального торгового конфликта высокий со всех сторон", – добавили в в заявлении VDA, призвав Соединенные Штаты и Европейский Союз (ЕС) быстро начать переговоры, чтобы найти "более сбалансированный подход".

С политической стороны президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сожалеет об этом решении и призывает к переговорам. Эта реакция, опубликована еще до заявления Дональда Трампа, свидетельствует о том, что ЕС ожидал удара.

Читайте также Дальнобойщики Канады потеряли работу

"В торговой войне, начатой Соединенными Штатами, проигрывают все. Для Европы этот конфликт возникает в худшее время, на фоне исторической трансформации, рыночного кризиса и обострения конкуренции", – подчеркнули в Automotive Platform (PFA), объединяющей основных производителей и поставщиков оборудования во Франции.

В Японии, где автомобили составляют почти треть экспорта в Соединенные Штаты, премьер-министр Сигеру Ишиба предупредил, что рассматриваются ответные меры. Японские и южнокорейские промышленные гиганты, такие как Toyota и Hyundai, почувствовали падение своих акций на фондовом рынке в четверг.

Читайте также Торговая войны Трампа отозвалась Маску: в Канаде Tesla подорожали на 9000 долларов

"Эта мера окажет негативное влияние на автомобильный сектор во всем мире, включая американских производителей. Мы призываем президента (Дональда) Трампа рассмотреть негативное влияние пошлин не только на мировых автопроизводителей, но и на внутреннюю промышленность США. Более пятой части всего европейского экспорта автомобилей приходится на Соединенные Штаты", – заявила Сигрид де Фриз, генеральный директор Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Постепенно все начинают осознавать, что налог на потребительские товары является новой фазой в интенсивной торговой войне, начатой Дональдом Трампом против его торговых партнеров после его прихода к власти в январе.

Читайте также Трамп назвал Байдена виновным в "убийстве" американского автопрома

И это не только автопром. Соприкасающиеся и не соприкасающиеся секторы торговли также задело. Широко используя оружие таможенных пошлин, Трамп нарушает торговые отношения, вводя пошлины в размере 25% на импортную сталь и алюминий.