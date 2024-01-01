Владельцы электромобилей в США вскоре не смогут их заряжать

Эксперты в один голос заявили, что владельцам электромобилей вскоре некуда будет в дороге подключить свой электромобиль для зарядки. Нынешние темпы роста парка аккумуляторных машин ежегодно требуют примерно 174 000 новых зарядных станций.

Как пишет carscoops.com, это минимальное количество мест зарядки, что не позволит отставать от продаж электромобилей. На самом деле картина ухудшается с каждым месяцем. Только в течение первого квартала 2025 года динамика установки зарядных устройств в США упала на 21 процент.

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Несмотря на масштабное противодействие администрации Белого дома, продажи электромобилей в Соединенных Штатах растут, но с таким подходом зарядная инфраструктура уже начинает хромать и это вскоре скажется на продажах электромобилей. Разрыв между спросом и предложением и ограниченным ресурсом зарядки автомагистральной сетью скажется сначала на авторынке, а затем и на автопроизводителях.

На этом основании BloombergNEF снизил свои прогнозы по годовой установке электрозарядок с 360 000 до 285 000 единиц. Тренд не выглядит перспективным.

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Напомним, после вступления в должность президент Дональд Трамп приостановил федеральное финансирование зарядных устройств для электромобилей. Эти средства должны были быть распределены между штатами через Национальную программу формулы инфраструктуры электромобилей с пакетом инвестирования 5 миллиардов долларов (принято при Байдене) в течение пяти лет на установку зарядных устройств в каждом штате по всей стране.

Министерство энергетики сообщило, что сейчас в США насчитывается 208 000 общественных зарядных портов, а нужно устанавливать не менее 174 000 новых зарядных станций ежегодно.

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На этом основании Bloomberg считает, что с прекращением государственной поддержки зарядной инфраструктуры, частные инвестиции в этот сектор существенно упадут, что приведет к дефициту розеток и негативно повлияет на владельцев электромобилей.

"Бессмысленная инициатива президента Байдена по электромобилям обещала много, но ничего не дала, оставив американским налогоплательщикам покрывать расходы на кумовские сделки, которые обогатили базу демократов. Президент Трамп был избран, чтобы ликвидировать "Новую зеленую аферу", и он полностью предан этому", – сказал представитель Белого дома Гаррисон Филдс, когда его недавно спросили о замедлении зарядной инфраструктуры.

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Немного странная и тревожная позиция новой администрации: электромобили продаются, но сеть поддержки, которая им нужна, не успевает за ними. Если политика и инвестиции не согласуются с этим ростом, инфраструктура может стать самым слабым звеном в переходе на электромобили.