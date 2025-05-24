Трамп атакует электромобили, но может уничтожить весь американский автопром

Аналитики уже пришли к выводу, что атаки нынешней власти США на электромобили будут иметь определенный эффект для конкурентов: они уменьшат присутствие в мире американской автомобильной промышленности, что приведет к потере рабочих мест. Но самым чувствительным для США станет потеря гегемонии американской промышленности – она перейдет к Китаю. Там другая политика и плюс полное отсутствие подобных усилий по уничтожению собственной быстрорастущей отечественной индустрии электромобилей.

Атаки республиканцев на экологию и незаконное блокирование законов о чистом воздухе побудили к увеличению в США расходов на топливо на 23 миллиарда долларов. Как пишет electrek.co, республиканцы уже много лет выступают против чистого воздуха и рабочих мест в Америке, "потому что хотят сохранить взятки, которые получают от нефтяной промышленности".

При новой каденции главы Белого дома республиканцы продолжают пытаться уничтожить экологически чистые автомобили. В прошлый раз, когда республиканец занимал Белый дом, наблюдались аналогичные усилия, направленные на повышение стоимости топлива, а также на препятствование развитию передовых технологий электромобилей.

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Все это время ископаемое топливо сохраняло свое привилегированное политическое положение, позволяя безнаказанно загрязнять окружающую среду и обходясь 760 миллиардов долларов США в год в виде внешних расходов. Несмотря на то, что сейчас классические автомобили с ДВС получают гораздо больше субсидий, чем электромобили, аккумуляторные машины активно прокладывают дорогу.

Продажи электромобилей продолжают расти как в США, так и во всем мире. Попытки Трампа и Республиканской партии уничтожить их были тщетными и будут продолжать быть таковыми.

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Китай этим воспользовался. Страна сосредоточена на обеспечении поставок материалов, наращивании мощностей по переработке, разработке собственной технологии аккумуляторов и поощрении местных стартапов по производству электромобилей. Это окупилось, поскольку производство китайских электромобилей стремительно наращивается в последние годы.

В прошлом году Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей в мире, захватив титул, который Япония удерживала десятилетиями. Еще в 2020 году Китай был шестым по величине экспортером автомобилей в мире, уступая лишь США, которые занимали пятое место. Сейчас США сдвинулись на шестое, поскольку Китай продвинулся в лидеры.

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Введение высоких тарифов на китайские автомобили ничего не дали. Европа, кстати, уже говорит об отмене этих торговых барьеров с Китаем.

Эксперты единодушны в том, что республиканцы поставили под угрозу американскую автомобильную промышленность: уничтожение стимулов для электромобилей и разрешение компаниям загрязнять больше воздуха и меньше внедрять инновации не поможет американской автомобильной промышленности догнать быстрорастущего конкурента.