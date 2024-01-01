Какие автопроизводители больше всего пострадали от введения пошлины на автомобили в США

Объявленный 25-процентный тариф на импорт США легковых автомобилей и автомобильных запчастей изменил геополитические приоритеты ведущих производителей транспорта. Как отмечают эксперты рейтингового аналитического центра Statista, такая финансовая санкция вызвала "шоковые волны в автомобильной промышленности".

Отмечается, что рынок акций автопроизводителей на прошлой неделе обвалился во всем мире. Особенно пострадали компании, базирующиеся в Германии, Японии и Южной Корее.

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Акцент в обзоре эксперты сделали на союз автопроизводителей Мексики и Канады, которые настолько тесно переплетены с автомобильной промышленностью США, что Бюро экономического анализа считает продажи собранных там автомобилей внутренними.

А вы обратили внимание, что Китай в этом рейтинге остался “за бортом”? Инфографика: Statista

Япония, Южная Корея и Германия являются крупнейшими экспортерами легковых автомобилей в США. Эксперты Statista по этим производителям выделили рейтинги Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Honda, Hyundai и Kia, которые продают много своих автомобилей в США. При этом большинство техники импортируется либо с производственных площадок в Мексике или Канаде, либо из-за пределов американского континента.

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Американские компании также пострадали. Акции General Motors упали в минувший четверг на 7 процентов, Ford потерял почти на 4 процента. Это удивило сообщество, поскольку новые тарифы предназначены для защиты автомобильной промышленности США.