Які автовиробники найбільше постраждали від запровадження мита на автомобілі у США

Оголошений 25-відсотковий тариф на імпорт США легкових автомобілів та автомобільних запчастин змінив геополітичні пріоритети провідних виробників транспорту. Як зазначають експерти рейтингового аналітичного центру Statista, така фінансова санкція викликала "шокові хвилі в автомобільній промисловості".

Зазначається, що ринок акцій автовиробників на минулому тижні обвалився у всьому світі. Особливо постраждали компанії, що базуються у Німеччині, Японії та Південній Кореї.

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Акцент в огляді експерти зробили на союз автовиробників Мексики і Канади, які настільки тісно переплетені з автомобільною промисловістю США, що Бюро економічного аналізу вважає продажі зібраних там автомобілів внутрішніми.

А ви звернули увагу, що Китай у цьому рейтингу лишився “за бортом”? Інфографіка: Statista

Японія, Південна Корея і Німеччина є найбільшими експортерами легкових автомобілів до США. Експерти Statista по цих виробниках виділили рейтинги Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Honda, Hyundai і Kia, які продають багато своїх автомобілів в США. При цьому більшість техніки імпортується або з виробничих майданчиків в Мексиці або Канаді, або з-за меж американського континенту.

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Американські компанії також постраждали. Акції General Motors впали у минулий четвер на 7 відсотків, Ford втратив майже на 4 відсотки. Це здивувало спільноту, оскільки нові тарифи призначені для захисту автомобільної промисловості США.