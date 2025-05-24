Трамп атакує електромобілі, але може знищити весь американський автопром

Аналітики вже прийшли до висновку, що атаки нинішньої влади США на електромобілі матимуть певний ефект для конкурентів: вони зменшать присутність у світі американської автомобільної промисловості, що призведе до втрати робочих місць. Але найдошкульнішим для США стане втрата гегемонії американської промисловості – вона перейде до Китаю. Там інша політика й плюс повна відсутність подібних зусиль щодо знищення власної швидкозростаючої вітчизняної індустрії електромобілів.

Атаки республіканців на екологію та незаконне блокування законів про чисте повітря спонукали до збільшення в США витрат на пальне на 23 мільярди доларів. Як пише electrek.co, республіканці вже багато років виступають проти чистого повітря та робочих місць в Америці, "бо хочуть зберегти хабарі, які отримують від нафтової промисловості".

За нової каденції глави Білого дому республіканці продовжують намагатися знищити екологічно чисті автомобілі. Минулого разу, коли республіканець займав Білий дім, спостерігалися аналогічні зусилля, спрямовані на підвищення вартості пального, а також на перешкоджання розвитку передових технологій електромобілів.

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Увесь цей час викопне паливо зберігало своє привілейоване політичне становище, дозволяючи безкарно забруднювати навколишнє середовище та коштуючи 760 мільярдів доларів США на рік у вигляді зовнішніх витрат. Попри те, що нині класичні автомобілі з ДВЗ отримують набагато більше субсидій, ніж електромобілі, акумуляторні машини активно торують дорогу.

Продажі електромобілів продовжують зростати як у США, так і в усьому світі. Спроби Трампа та Республіканської партії знищити їх були марними і продовжуватимуть бути такими.

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Китай цим скористався. Країна зосереджена на забезпеченні постачання матеріалів, нарощуванні потужностей з перероблення, розробці власної технології акумуляторів та заохоченні місцевих стартапів з виробництва електромобілів. Це окупилося, оскільки виробництво китайських електромобілів стрімко нарощується в останні роки.

Торік Китай став найбільшим експортером автомобілів у світі, захопивши титул, який Японія утримувала десятиліттями. Ще у 2020 році Китай був шостим за величиною експортером автомобілів у світі, поступаючись лише США, які посідали п'яте місце. Нині США зсунулися на шосте, оскільки Китай просунувся в лідери.

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Запровадження високих тарифів на китайські автомобілі нічого не дали. Європа, до речі, вже говорить про скасування цих торгівельних бар'єрів з Китаєм.

Експерти вже одностайні, що республіканці поставили під загрозу американську автомобільну промисловість: знищення стимулів для електромобілів і дозвіл компаніям забруднювати більше повітря та менше впроваджувати інновації не допоможе американській автомобільній промисловості наздогнати швидкорослого конкурента.