От американских пошлин могут выиграть китайские автопроизводители

Мировой автопром понемногу отходит от шока и начинает реагировать на тарифы, введенные Дональдом Трампом в размере 25% для всех автомобилей, произведенных за пределами Соединенных Штатов. По приблизительным подсчетам экспертов motorpasion.com, доплата коснется 7,3 млн импортных автомобилей.

По другому утверждению аналитиков, на статистику которых опирается генеральный директор Ford Джим Фарли, более половины объема таких автомобилей проходит через Атлантику и подвергает производителей на "много расходов и хаос".

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Среди искусственно образованного хаоса, что непосредственно повлияет на немецкую, французскую, итальянскую автопромышленность, а также на испанское производство компонентов, китайские производители могут получить выгоду, особенно BYD.

В мутной воде пошлин желающих пачкаться будет мало

По данным S&P Global, к 2024 году Ford отправлял в Соединенные Штаты менее 20% своих моделей. То есть он меньше всего пострадает, но здесь звучит предупреждение о хаосе и больших потерях для других.

На другом конце спектра эта доля возрастает до 80% для Volkswagen и Mazda, даже до 90% для Volvo. В ответ на тарифы Stellantis временно приостановила производство на своих заводах в Канаде и Мексике. Начался хаос.

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Илон Маск просит у Дональда "нулевых тарифов между Европой и США", чтобы спасти Tesla от катастрофы. Здесь очевидны реалии: немецкие и европейские производители больше всего подвержены влиянию пошлин Трампа.

Первый звоночек уже есть: Jaguar Land Rover объявила о прекращении поставок своих моделей в эту страну пока на месяц.

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Audi задерживает все транспортные средства, собранные в Мексике и за рубежом, в портах США до дальнейшего уведомления. BMW еще не объявила о каком-либо конкретном ответе, но уже заявила, что ожидает снижения прибыли в 2025 году на 1 миллиард евро из-за трамповских тарифов.

Mercedes-Benz рассматривает возможность исключения более дешевых моделей из своей американской линейки. Однако это предварительно, не исключено, что сокращение будет шире.

Сколько машин останется непроданными

Эксперты S&P Global подсчитали: из-за тарифов в США более миллиона автомобилей ежегодно будут оставаться непроданными. Продажи могут упасть с 16 миллионов в 2024 году до 14,5-15 миллионов единиц в ближайшие годы. Это означает падение до 10%.

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Таким образом из-за падения сбыта в Соединенных Штатах почти все европейские группы обязательно будут ослаблены, особенно немецкие производители, которые переживают не лучшие времена. В первую очередь, подножку от Трампа получат BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen Group.

В этой ситуации победителями выходят китайские бренды. Они не продают в Соединенных Штатах, но продают в остальном мире. Несмотря на тарифы в Европе на реализацию китайской техники, последние данные свидетельствуют о значительном росте.

Карт-бланш для Китая

По данным консалтинговой фирмы Dataforce, продажи китайских производителей в Европе в феврале выросли на 64% в годовом исчислении, достигнув 38 902 единиц, увеличив свою долю рынка с 2,5% до 4,1% по сравнению с предыдущим годом.

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Этот рост происходит в условиях значительных вызовов, поставленных Европейским Союзом, который в октябре прошлого года ввел дополнительные тарифы на электромобили, произведенные в Китае, на 35,3% выше базовых 10%. Пошлины, которые останутся в силе в течение пяти лет, побудили китайских производителей принять различные стратегии, чтобы сохранить свою европейскую экспансию.

Данные о продажах показывают изменение типа продаваемых автомобилей. В то время как продажи электромобилей в Китае упали на 3,4% в феврале (по сравнению с ростом продаж электромобилей в Европе на 26% до 164 600 единиц), китайский экспорт гибридных PHEV взлетел на потрясающие 321% до 4744 единиц.

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Среди самых продаваемых моделей – BYD Seal U DM-i, MG HS PHEV и Jaecoo 7 PHEV. Эти китайские модели обычно гораздо дешевле и эффективнее, чем аналогичные предложения европейских брендов. Традиционные автомобили с двигателем внутреннего сгорания от китайских брендов также продемонстрировали хорошие результаты, причем бренды Chery Jaecoo и Omoda показали особенно высокие результаты.

BYD выходит в дамки

Больше всего выигрывает BYD. По данным Bloomberg, в январе компания достигла годового роста на 551%, 734% и 207% соответственно в Великобритании, Испании и Португалии, обогнав Tesla на этих рынках.

Несмотря на влияние тарифов, доля рынка BYD в Европе продолжает стабильно расти. На самом деле BYD стремится удвоить продажи за рубежом до 800 000 единиц к 2025 году.

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Чтобы обойти европейские тарифные барьеры, китайские производители ускоряют свои усилия по производству на местном уровне. Chery сотрудничает с EV Motors в Испании для создания завода в Барселоне под историческим испанским брендом Ebro, став первым китайским автомобильным брендом, который производит автомобили в Европе.

BYD инвестирует в независимые заводы в Венгрии и Турции, и ожидается, что венгерский завод уже скоро начнет работать с годовой мощностью 350 000 автомобилей. Leapmotor будет производить будущий внедорожник B10 в Испании, начиная с 2026 года.