В Техасе прогнозируют подорожание пикапов, поэтому срочно покупают старые

Стремление Дональда Трампа вернуть производство в Соединенные Штаты ощутимо ударит по ценам. Такие выводы сделали экономисты, вспомнив для сравнения высокие внутренние затраты на рабочую силу. Поскольку 25-процентные пошлины президента США Дональда Трампа на импортные автомобили и автозапчасти провоцируют рост стоимости товара, то народ начал покупать из автосалонов имеющиеся пикапы из старых запасов.

Одновременно покупатели активно отправились на площадки вторичного рынка, где можно купить пикап в хорошем техническом состоянии и приличном внешнем виде. Именно на такой факт обратили внимание эксперты france24.com.

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Журналисты приводят конкретные примеры заинтересованности техасцев в машинах с вторичного рынка. Именно в этом огромном южном штате, где доминируют нефтяные, сельскохозяйственные, животноводческие и энергетические предприятия, люди любят пикапы и внедорожники.

"Я потерял свой пикап во время шторма, и хочу купить автомобиль как можно скорее, прежде чем все станет слишком сложным. Поэтому решил пойти и купить подержанный пикап уже сейчас", – сказал Биббс, 38-летний техасец Артур Биббс, который работает в электрической компании.

Дилерские центры Техаса держатся еще на запасах старого завоза, но они уже исчерпываются. Фото: Ronaldo Schemidt, AFP

По данным Хьюстонской ассоциации автомобильных дилеров (HADA), в Хьюстоне, крупнейшем городе Техаса и четвертом по величине в Соединенных Штатах, 80 процентов покупок новых автомобилей приходится на пикапы.

Во всей стране этот показатель составляет 74 процента, причем F-Series от Ford, RAV4 от Toyota и Silverado от Chevrolet лидируют в этой категории. Но ни один из этих автомобилей, даже те, имеющие символические американские названия, не является на 100 процентов "Made in USA".

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Эксперты отмечают, что большинство деталей изготовлено в Канаде или Мексике в соответствии с прошлыми соглашениями с Северной Америкой. Однако сейчас все это исчезнет из-за торговой войны, начатой Трампом. А пошлины, как элемент налога или сбора на импорт, обычно провоцируют повышение цен для потребителей.

Перед дилерским центром в Хьюстоне очень популярный на дорогах Техаса пикап Nissan Frontier демонстрируется еще со старым ценником. Фото: Ronaldo Schemidt, AFP

Ценник вскоре действительно сильно изменится и не в пользу покупателя. РоШелле Салинас оценила рост цен от 3 000 до 10 000 долларов, в зависимости от автомобиля.

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"Учитывая то, что средний новый автомобиль, продаваемый в Соединенных Штатах, сейчас стоит более 50 000 долларов, а пикапы еще дороже, мы почувствуем этот удар, несмотря ни на что. Все эти тарифы перейдут к людям, которые покупают товары. Это будем мы с вами", – сказала Салинас.

Упомянутый выше Артур Биббс стал владельцем полноразмерного пикапа Dodge Ram, считая, что новая тарифная схема позволит удешевить запасные части американского производства, когда придет время обслуживать его грузовик. Есть надежда, что нужные запчасти к машине поступят с американского производства и будут стоить дешевле, чем ввезенные из Канады или Мексики.

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В Техасе все хорошо осознают, что "американец" проигрывает "японцу". Однако в новой тарифной политике этот постулат не признается. Упомянутый выше дилер Тино Руис поддерживает местные бренды, но все-таки видит ценность в глобализации.

"К сожалению, американские автомобили, они более одноразовые... Вы наездите до 100 000 миль и они начинают создавать проблемы. Вы покупаете японский автомобиль Toyota или Honda – они держат до 200 000, 300 000 миль", – сказал Руис.