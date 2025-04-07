У Техасі прогнозують подорожчання пікапів, тож терміново купують старі

Прагнення Дональда Трампа повернути виробництво до Сполучених Штатів відчутно вдарить по цінах. Такі висновки зробили економісти, згадавши для порівняння високі внутрішні витрати на робочу силу. Оскільки 25-відсоткові мита президента США Дональда Трампа на імпортні автомобілі та автозапчастини провокують зростання вартості товару, то народ почав купувати з автосалонів наявні пікапи зі старих запасів.

Одночасно покупці активно подалися на майданчики вторинного ринку, де можна купити пікап у гарному технічному стані та пристойному зовнішньому вигляді. Саме на такий факт звернули увагу експерти france24.com.

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Журналісти наводять конкретні приклади зацікавленості техасців в машинах з вторинного ринку. Саме в цьому величезному південному штаті, де домінують нафтові, сільськогосподарські, тваринницькі та енергетичні підприємства, люди люблять пікапи та позашляховики.

"Я втратив свій пікап під час шторму, і хочу купити автомобіль якомога швидше, перш ніж все стане занадто складним. То ж вирішив піти й купити вживаний пікап вже зараз", – сказав Біббс, 38-річний техасець Артур Біббс, який працює в електричній компанії.

Дилерські центри Техасу тримаються ще на запасах старого завозу, але вони вже вичерпуються. Фото: Ronaldo Schemidt, AFP

За даними Х'юстонської асоціації автомобільних дилерів (HADA), в Х'юстоні, найбільшому місті Техасу і четвертому за величиною в Сполучених Штатах, 80 відсотків покупок нових автомобілів припадає на пікапи.

У всій країні цей показник становить 74 відсотки, причому F-Series від Ford, RAV4 від Toyota і Silverado від Chevrolet лідирують у цій категорії. Але жоден з цих автомобілів, навіть ті, що мають символічні американські назви, не є на 100 відсотків "Made in USA".

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Експерти зазначають, що більшість деталей виготовлена в Канаді або Мексиці відповідно до минулих угод з Північною Америкою. Однак нині все це зникне через торгову війну, розпочату Трампом. А мита, як елемент податку або збору на імпорт, зазвичай провокують підвищення цін для споживачів.

Перед дилерським центром у Х’юстоні дуже популярний на дорогах Техасу пікап Nissan Frontier демонструється ще за старим цінником. Фото: Ronaldo Schemidt, AFP

Цінник невдовзі й справді сильно зміниться і не на користь покупця. РоШелле Салінас оцінила зростання цін від 3 000 до 10 000 доларів, залежно від автомобіля.

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"Враховуючи те, що середній новий автомобіль, що продається в Сполучених Штатах, зараз коштує більше 50 000 доларів, а пікапи ще дорожчі, ми відчуємо цей удар, незважаючи ні на що. Всі ці тарифи перейдуть до людей, які купують товари. Це будемо ми з вами", – сказала Салінас.

Згаданий вище Артур Біббс став власником повнорозмірного пікапа Dodge Ram, вважаючи, що нова тарифна схема дозволить здешевити запасні частини американського виробництва, коли прийде час обслуговувати його вантажівку. Є надія, що потрібні запчастини до машини будуть американського виробництва і коштуватимуть дешевше за ввезені з Канади чи Мексики.

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У Техасі всі добре усвідомлюють, що "американець" програє "японцю". Однак у новій тарифній політиці цей постулат не визнається. Згаданий вище дилер Тіно Руїс підтримує місцеві бренди, але все-таки бачить цінність у глобалізації.

"На жаль, американські автомобілі, вони більш одноразові... Ви наїздите до 100 000 миль і вони починають створювати проблеми. Ви купуєте японський автомобіль Toyota або Honda – вони тримають до 200 000, 300 000 миль", - сказав Руїс.