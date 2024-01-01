В США наступил "моторный голод": Stellantis уже остановился

Процесс негативного влияния от непродуманной политики хозяина Белого дома пошел и он очень чувствительный: на нескольких заводах остановлены производственные линии и почти тысяча человек без работы. Эксперты видят в этом последствия шоковой терапии, которую политика администрации Дональда Трампа дала производителям автомобилей.

Об этом сообщают многочисленные СМИ, в т.ч. WXYZ 7 News Detroit. Компания Stellantis объявила о временной остановке своих заводов в Мексике и США. Только в США 900 человек потеряют работу. Вслух еще никто не вопит, но факт уже официально признан: в США закончились двигатели.

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И это при том, что тарифы на ключевые автомобильные запчасти, импортируемые из Канады или Мексики, должны вступить в силу с 3 мая. Американские производители уже сталкиваются с гигантскими проблемами с доступностью компонентов. Упомянутая выше компания Stellantis является лучшим примером проблемной остановки производства.

Завод Jeep в Мичигане вынужден приостановить производство ориентировочно на месяц, поскольку у Stellantis закончились двигатели, произведенные в Мексике. В случае со сборочным заводом в Толуке ожидается, что перерыв в производстве продлится целый месяц. В Канаде, где изготавливают модели Chrysler и Dodge, работа, скорее всего, возобновится 21 апреля.

"Мы продолжаем оценивать среднесрочное и долгосрочное влияние тарифов, но мы также решили принять некоторые немедленные меры, включая временную приостановку производства на некоторых наших сборочных предприятиях в Канаде и Мексике. Эти действия повлияют на некоторых сотрудников нескольких наших объектов в США, которые поддерживают эти операции", – написал в письме к сотрудникам Антонио Филос, главный операционный директор Stellantis в Америке.

Остановка сборочных линий в Канаде и Мексике в первую очередь коснулась работников из США. В Stellantis из-за приостановки производства у иностранных субподрядчиков 900 человек, занятых на заводах компании в США, потеряют работу.

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Интересная ситуация касается заводов в Мичигане, где выпускаются популярные модели Jeep – Wagneer и Grand Wagoneer. Сборочные линии в Воррене должны остановить 14 апреля, а местные СМИ сообщают, что перерыв в производстве, как ожидается, продлится до месяца.

В этом случае проблема заключается в недостаточном количестве силовых агрегатов из семейства Hurricane (3,0 л R6), которые выпускаются на заводе Stellantis в Мексике (Saltillo).

Сборочный завод грузовиков в Воррене, штат Мичиган. Фото: Stellantis

В официальном сообщении представители Stellantis утверждают, что простой в Warren не связан с новыми тарифами. Они отмечают, что проблема с доступностью двигателей R6 существовала и раньше. По их мнению, сейчас Stellantis столкнулась с провалом спроса на пикап RAM 1500, который также использует силовой агрегат мексиканского производства. Поэтому двигатели, которые едут в США, изначально устанавливаются на пикапы, собранные в Стерлинг-Хайтс, а не на джипы, произведенные в Уоррене.

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Однако официальная позиция выглядит не очень правдоподобной, ведь – несмотря на вопросы журналистов – власти Stellantis не сообщают, что вызывает проблемы с недостаточной доступностью двигателей серии Hurricane. Однако несомненным является то, что введение тарифов на продукцию из Канады и Мексики точно не поможет их решить.