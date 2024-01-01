У США настав "моторний голод": Stellantis вже зупинився

Процес негативного впливу від непродуманої політики господаря Білого дому пішов і він дуже дошкульний: на кількох заводах зупинено виробничі лінії й майже тисяча людей без роботи. Експерти вбачають в цьому наслідки шокової терапії, яку політика адміністрації Дональда Трампа дала виробникам автомобілів.

Про це повідомляють числення ЗМІ, в т.ч. WXYZ 7 News Detroit. Компанія Stellantis оголосила про тимчасову зупинку своїх заводів у Мексиці та США. Тільки в США 900 людей втратять роботу. Вголос ще ніхто не волає, але факт уже офіційно визнано: в США закінчилися двигуни.

Читайте також У Техасі прогнозують подорожчання пікапів, тож терміново купують старі

І це при тому, що тарифи на ключові автомобільні запчастини, що імпортуються з Канади чи Мексики, мають набути чинності з 3 травня. Американські виробники вже стикаються з гігантськими проблемами з доступністю компонентів. Згадана вище компанія Stellantis є найкращим прикладом проблемної зупинки виробництва.

Завод Jeep у Мічигані змушений призупинити виробництво орієнтовано на місяць, оскільки у Stellantis закінчилися двигуни, вироблені в Мексиці. У випадку зі складальним заводом в Толуці очікується, що перерва у виробництві триватиме цілий місяць. У Канаді, де виготовляють моделі Chrysler та Dodge, робота, швидше за все, відновиться 21 квітня.

"Ми продовжуємо оцінювати середньостроковий і довгостроковий вплив тарифів, але ми також вирішили вжити деяких негайних заходів, включаючи тимчасове припинення виробництва на деяких наших складальних підприємствах у Канаді та Мексиці. Ці дії вплинуть на деяких співробітників кількох наших об'єктів у США, які підтримують ці операції", – написав у листі до співробітників Антоніо Філос, головний операційний директор Stellantis в Америці.

Зупинка складальних ліній у Канаді та Мексиці в першу чергу торкнулася працівників із США. У Stellantis через призупинення виробництва в іноземних субпідрядників 900 осіб, зайнятих на заводах компанії в США, втратять роботу.

Читайте також Яка реакція світу на запроваджені Трампом мита на автомобілі у США

Цікава ситуація стосується заводів в Мічигані, де випускаються популярні моделі Jeep - Wagneer і Grand Wagoneer. Складальні лінії у Воррені мають зупинити 14 квітня, а місцеві ЗМІ повідомляють, що перерва у виробництві, як очікується, триватиме до місяця.

В цьому випадку проблема полягає в недостатній кількості силових агрегатів з сімейства Hurricane (3,0 л R6), які випускаються на заводі Stellantis в Мексиці (Saltillo).

Складальний завод вантажівок у Воррені, штат Мічиган. Фото: Stellantis

В офіційному повідомленні представники Stellantis стверджують, що простій у Warren не пов'язаний з новими тарифами. Вони наголошують, що проблема з доступністю двигунів R6 існувала і раніше. На їхню думку, наразі Stellantis зіткнулася з провалом попиту на пікап RAM 1500, який також використовує силовий агрегат мексиканського виробництва. Тому двигуни, які їдуть до США, спочатку встановлюються на пікапи, зібрані в Стерлінг-Хайтс, а не на джипи, вироблені в Уоррені.

Читайте також Трамп скасував указ Байдена щодо підтримки електромобілів

Однак офіційна позиція виглядає не дуже правдоподібною, адже – попри запитання журналістів – влада Stellantis не повідомляє, що спричиняє проблеми з недостатньою доступністю двигунів серії Hurricane. Однак безсумнівним є те, що введення тарифів на продукцію з Канади та Мексики точно не допоможе їх вирішити.