Между США и Канадой почти прекратилось транспортное сообщение

Владелец беспошлинного торгового зала в Эмерсоне, Манитоба, на канадской стороне Саймон Реш каждый день фиксирует на границе замедление движения. Он говорит, что его семья не видела такого медленного движения на границе за все 40 лет, когда они владеют магазином.

Вялый трафик наблюдается в секторе грузовых перевозок практически с первых дней переговоров о тарифах. Теперь коммерческий транспорт здесь – редкий гость. Об этом идет речь в видеосюжете "Пересечение границы Манитобы стало страшно тихим", который подготовила телекомпания CTVnews.

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"Это жутко, напоминает пандемию, за исключением того, что на этот раз мы на самом деле не видим грузовиков. Во время пандемии граница была закрыта, путешествия для отдыха, очевидно, закрыты... но грузовики все еще двигались между Канадой и США. На этот раз мы видим фактическую ликвидацию... путешествий на юг", – сказал Саймон Реш в интервью журналистам.

Реш говорит, что в совсем недавно в обычный будний день сотни грузовиков стояли в очереди на шоссе 75, чтобы доставить товары из Манитобы в США, но в последнее время он видел лишь несколько фур, которые пересекали границу за раз.

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"Это крупнейший торговый пограничный пункт между Великими озерами и Тихим океаном, и не видеть грузовиков – безумие. Я никогда не видел ничего подобного", – подытожил ситуацию Реш.

Ассоциация грузоперевозчиков Манитобы утверждает, что ее члены опасаются перевозить товары через границу, пока они точно не знают, или, как и когда на товары будут применены пошлины.