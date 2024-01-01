Між США та Канадою майже припинилось транспортне сполучення

Власник безмитного торгового залу в Емерсоні, Манітоба, на канадській стороні Саймон Реш щодень фіксує на кордоні сповільнення руху. Він каже, що його родина не бачила такого повільного руху на кордоні за всі 40 років, коли вони володіють магазином.

Млявий трафік спостерігається в секторі вантажних перевезень практично з перших днів переговорів про тарифи. Тепер комерційний транспорт тут – рідкий гість. Про це йде мова у відеосюжеті "Перетин кордону Манітоби став страшно тихим", який підготувала телекомпанія CTVnews.

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"Це моторошно, нагадує пандемію, за винятком того, що цього разу ми насправді не бачимо вантажівок. Під час пандемії кордон був закритий, подорожі для відпочинку, очевидно, закриті… але вантажівки все ще рухалися між Канадою та США. Цього разу ми бачимо фактичну ліквідацію… подорожей на південь", – сказав Саймон Реш в інтерв’ю журналістам.

Реш каже, що у зовсім недавно у звичайний будній день сотні вантажівок стояли у черзі на шосе 75, щоб доставити товари з Манітоби до США, але останнім часом він бачив лише кілька фур, які перетинали кордон за раз.

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"Це найбільший торгівельний прикордонний пункт між Великими озерами та Тихим океаном, і не бачити вантажівок – божевілля. Я ніколи не бачив нічого подібного", – підсумував ситуацію Реш.

Асоціація вантажоперевізників Манітоби стверджує, що її члени побоюються перевозити товари через кордон, поки вони точно не знають, чи, як і коли на товари будуть застосовані мита.