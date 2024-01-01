Від американських мит можуть виграти китайські автовиробники

Світовий автопром потроху відходить від шоку й починає реагувати на тарифи, запроваджені Дональдом Трампом у розмірі 25% для всіх автомобілів, вироблених за межами Сполучених Штатів. За приблизними підрахунками експертів motorpasion.com, доплата торкнеться 7,3 млн імпортних автомобілів.

За іншим твердженням аналітиків, на статистику яких спирається генеральний директор Ford Джим Фарлі, понад половину обсягу таких автомобілів проходить через Атлантику і наражає виробників на "багато витрат і хаос".

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З-поміж штучно утвореного хаосу, що безпосередньо вплине на німецьку, французьку, італійську автопромисловість, а також на іспанське виробництво компонентів, китайські виробники можуть отримати вигоду, особливо BYD.

У каламутній воді мит охочих бруднитися буде мало

За даними S&P Global, до 2024 року Ford відправляв до Сполучених Штатів менш як 20% своїх моделей. Тобто він найменше постраждає, але тут звучить попередження про хаос і великі втрати для інших.

На іншому кінці спектра ця частка зростає до 80% для Volkswagen і Mazda, навіть до 90% для Volvo. У відповідь на тарифи Stellantis тимчасово призупинила виробництво на своїх заводах у Канаді та Мексиці. Почався хаос.

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Ілон Маск просить у Дональда "нульових тарифів між Європою та США", щоб врятувати Tesla від катастрофи. Тут очевидні реалії: німецькі та європейські виробники найбільше піддаються впливу мит Трампа.

Перший дзвіночок вже є: Jaguar Land Rover оголосила про припинення постачання своїх моделей у цю країну поки на місяць.

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Audi затримує всі транспортні засоби, зібрані в Мексиці та за кордоном, у портах США до подальшого повідомлення. BMW ще не оголосила про будь-яку конкретну відповідь, але вже заявила, що очікує зниження прибутку у 2025 році на 1 мільярд євро через трампівські тарифи.

Mercedes-Benz розглядає можливість виключення дешевших моделей зі своєї американської лінійки. Однак це попередньо, не виключено, що скорочення буде ширшим.

Скільки машин лишиться непроданими

Експерти S&P Global підрахували: через тарифи в США більше мільйона автомобілів щороку залишатимуться непроданими. Продажі можуть впасти з 16 мільйонів у 2024 році до 14,5-15 мільйонів одиниць у найближчі роки. Це означає падіння до 10%.

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Таким чином через падіння збуту у Сполучених Штатах майже всі європейські групи обов’язково будуть ослаблені, особливо німецькі виробники, які переживають не найкращі часи. В першу чергу, підніжку від Трампа отримають BMW, Mercedes-Benz і Volkswagen Group.

У цій ситуації переможцями виходять китайські бренди. Вони не продають у Сполучених Штатах, але продають у решті світу. Попри тарифи у Європі на реалізацію китайської техніки, останні дані свідчать про значне зростання.

Карт-бланш для Китаю

За даними консалтингової фірми Dataforce, продажі китайських виробників у Європі в лютому зросли на 64% у річному обчисленні, досягнувши 38 902 одиниць, збільшивши свою частку ринку з 2,5% до 4,1% порівняно з попереднім роком.

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Це зростання відбувається в умовах значних викликів, поставлених Європейським Союзом, який у жовтні минулого року ввів додаткові тарифи на електромобілі, вироблені в Китаї, на 35,3% вище базових 10%. Мита, які залишаться в силі протягом п’яти років, спонукали китайських виробників прийняти різні стратегії, щоб зберегти свою європейську експансію.

Дані про продажі показують зміну типу автомобілів, що продаються. У той час як продажі електромобілів у Китаї впали на 3,4% у лютому (порівняно зі зростанням продажів електромобілів у Європі на 26% до 164 600 одиниць), китайський експорт гібридних PHEV злетів на приголомшливі 321% до 4744 одиниць.

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Серед найбільш продаваних моделей – BYD Seal U DM-i, MG HS PHEV і Jaecoo 7 PHEV. Ці китайські моделі зазвичай набагато дешевші та ефективніші, ніж аналогічні пропозиції європейських брендів. Традиційні автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння від китайських брендів також продемонстрували хороші результати, причому бренди Chery Jaecoo та Omoda показали особливо високі результати.

BYD виходить в дамки

Найбільше виграє BYD. За даними Bloomberg, у січні компанія досягла річного зростання на 551%, 734% і 207% відповідно у Великій Британії, Іспанії та Португалії, обігнавши Tesla на цих ринках.

Попри вплив тарифів, частка ринку BYD в Європі продовжує стабільно зростати. Насправді BYD прагне подвоїти продажі за кордоном до 800 000 одиниць до 2025 року.

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Щоб обійти європейські тарифні бар’єри, китайські виробники прискорюють свої зусилля щодо виробництва на місцевому рівні. Chery співпрацює з EV Motors в Іспанії для створення заводу в Барселоні під історичним іспанським брендом Ebro, ставши першим китайським автомобільним брендом, який виробляє автомобілі в Європі.

BYD інвестує в незалежні заводи в Угорщині та Туреччині, і очікується, що угорський завод вже скоро почне працювати з річною потужністю 350 000 автомобілів. Leapmotor буде виготовляти майбутній позашляховик B10 в Іспанії, починаючи з 2026 року.