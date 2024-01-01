Цены на зарядку электромобилей снизились

Средняя цена киловатт-часа электроэнергии на зарядных станциях, полученной через АС порт, сейчас составляет 14,82 грн (-0,33 грн), через DC порт - 17,65 грн (-0,17 грн). Изменение цен в меньшую сторону произошло благодаря пересмотру тарифов только двух операторов, посчитали в Институте исследований авторынка.

Эти операторы снизили ставки на гривну за кВт-ч с AC порта, и 0,5 грн за кВт-ч с "быстрых" портов. В то же время цена за киловатт-час у других операторов не изменилась.

Кстати владельцы электромобилей в США вскоре не смогут их заряжать

В зависимости от локации могут случаться меньшие или большие тарифы - это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЭЗС. Также на некоторые станции распространяется тариф "за простой" - когда авто подключено, но зарядка не происходит, однако этот момент мы не будем принимать во внимание.

По наблюдениям специалистов ИДА, высокие тарифы чаще на придорожных ЭЗС, особенно если они скоростные (80 ... 100 кВт и более). Меньшие тарифы преимущественно на ЭЗС, которые размещены на паркингах различных бизнесов - гостиниц, торговых центров, ресторанов и тому подобное.



Таким образом, если заряжать электроавтомобили исключительно на ЭЗС (электрозарядных станциях), фактор экономии не исчезает: при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется в среднем в 360 грн (-10 грн по сравнению с предыдущим месяцем).

Наименее затратный вариант не слишком габаритной легковушки с ДВС, оборудованного газобаллонным оборудованием, потратит (при 12 л/100 км пропан-бунатовой смеси) 410 грн. И это еще довольно оптимистичное значение, обычно на практике машины с ГБО требуют больше топлива. Бензиновая легковушка при 10 л/100 км потратит 540 грн на эту же дистанцию.

Справочно: заряжая машину по бытовому тарифу дома (4,32 грн/кВт-ч при однозонном счетчике) 100 км пробега обойдется, соответственно, до 90 грн. Если же есть ночной тариф (2,16 грн) тогда сумма станет вдвое меньше - 45 грн, что меньше чем цена одного литра жидкого топлива

Отметим, что эта информация предоставлена в справочных целях - это не рейтинг операторов ЭЗС, а лишь ориентир для тех, кто имеет, или планирует приобрести электромобиль.