Будет ли продление льгот на электромобили: позиция чиновников

Выставка "Электроспектива 2025", прошедшая 2 сентября в Киеве, собрала много спикеров, которые говорили о будущем электромобильности в Украине. В частности, на панельной дискуссии собрались народные депутаты, чиновники и общественные деятели.

Модератор дискуссии Марина Китина напомнила, что льготы по уплате НДС при импорте электромобилей действуют только до конца 2025 года. Если парламент не примет один из законопроектов, которые сейчас поданы в Верховную Раду по продлению льгот, то стоимость ввоза электромобилей вырастет по крайней мере на 20%, то есть величину НДС.

При этом согласно исследованию ученых Западноукраинского национального университета, после такого подорожания рынок импорта электрических авто упадет вдвое-втрое, причем даже к 2030 году не восстановится до нынешних показателей.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов по продлению льгот по НДС, однако пока они не были обсуждены на профильных комитетах. Более того, председатель комитета налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выступает против их продления.

В то же время Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины поддерживает инициативу льготного ввоза электромобилей. Об этом на панельной дискуссии объявил заместитель министра Сергей Деркач. Кроме того, он анонсировал разработку Концепции развития сети зарядок в Украине, которая должна быть обнародована до конца этого года.

Алексей Рябчин, народный депутат VIII созыва, вспомнил, как он продвигал идею стимулирования ввоза электрических авто в Украину. Тогда многих нардепов подвозили из дома в парламент на электромобилях и объясняли их преимущества. Он напомнил, что нынешняя общая стратегия Украины – восстановление экономики и инфраструктуры на лучших условиях, чем были разрушены. Это касается и экологии, энергетической независимости и увеличения парка электромобилей и электрозарядок.

Действующий народный депутат Украины Юрий Камельчук, член комитета по энергетике, также поддержал развитие электромобильности и зеленой энергетики. Он поделился опытом внедрения зеленых технологий в ЕС и отметил, что стимулом перехода на чистый электротранспорт в развитых странах является запрет производства авто с двигателями внутреннего сгорания. Возможно, Украине в будущем тоже придется воспользоваться таким запретом.

Виктор Галасюк, президент Украинской ассоциации Римского клуба, отметил, что импорт электромобилей – это первый шаг, который потянул развитие инфраструктуры. Следующая задача - стать производителями электрических авто и комплектующих. Для этого в парламенте вскоре должны принять законопроект для стимулирования производства в Украине, который предусматривает освобождение от налогов в зависимости от размера инвестиций.

По словам заместителя украинской электромобильной ассоциации EV-UA Вадима Игнатова, планы достижения парка в 200 тысяч электромобилей в 2025 году были разработаны еще 6 лет назад, и этот прогноз пока оправдывается. Такое количество авто на электротяге позволяет преодолеть топливную зависимость от российской нефти, которая все еще попадает в Украину. Электромобили позволяют уменьшить потребление нефтепродуктов на миллионы долларов, которые остаются в Украине. Ведь вся электроэнергия производится в Украине, в том числе за счет неископаемых источников энергии. Более того, наша энергетика даже во время войны вышла на уровень экспорта электроэнергии довоенного уровня, в основном за счет солнечных станций.

Поэтому Украине необходимо увеличивать парк электромобилей и стимулировать их импорт по крайней мере до 2030 года.

Представитель Министерства энергетики рассказал, что это ведомство сейчас работает над созданием интерактивной карты зарядных станций. Для этого был проанализирован перечень основных государственных дорог, имеющиеся на них зарядные станции, определены районы, где расстояния между зарядками все еще более 50 км.

После создания интерактивной карты планируется сотрудничество с операторами распределения, чтобы определить, где именно возможно поставить зарядные станции с точки зрения мощности, ландшафта. Далее будет создана карта, которая поможет предпринимателям в определении мест, необходимых для установки зарядных станций.