Льготную растаможку электромобилей обещают отменить

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем телеграм-канале резко высказался против продления льгот по уплате НДС при ввозе автомобилей с электроприводом.

“Напоминаю, что льгота на НДС действует до конца этого года и продолжаться НЕ будет. Поэтому, если есть время, возможности и вдохновение – покупайте до конца года”, – написал нардеп, отвечающий за экономическую политику в стране.

Кстати какие автопроизводители отказались от полного перехода на электромобили

Напомним, что законопроект о продлении этой льготы был внесен в парламент группой народных депутатов, однако пока не рассматривался. Учитывая жесткую политику главы профильного комитета Верховной Рады, который должен утвердить этот законопроект, шансов у документа немного.

“Хочу обратиться к импортерам электрокаров, которые вдруг оказались заядлыми экоактивистами, – продолжает Гетманцев. – Нет, льгота продлена не будет. Без вариантов.

Прекратите присылать гонцов и лоббировать это вредное решение”.

Нардеп апеллирует к тому, что налоги в стране тратят в первую очередь на армию, поэтому сейчас не следует освобождать “отдельную категорию дорогих товаров” от некоторых налогов.

Стоит добавить, что в Украине законы принимает не глава профильного комитета, а парламент в целом. И даже его противодействие порой не мешает принимать законы (вспомните ситуацию с “Евробляхами”, против льготного растаможивания которых Гетманцев тоже был решительно против). Поэтому у нардепов еще есть время до конца 2025 года, чтобы настоять на своем законопроекте.