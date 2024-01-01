Стало известно, на сколько могут продлить льготы импорта электромобилей в Украину

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13351, о чем Авто24 уже сообщал. Однако он не был доступен на сайте Верховной Рады, поэтому конкретные шаги по отмене льгот не были известны. Сейчас проект опубликован, поэтому стало известно, что он предлагает освобождать импорт электромобилей от НДС еще на один год - до 1 января 2027 года.

Кстати какие электромобили покупали украинцы в течение 10 лет

По состоянию на июнь 2025 года в Украине насчитывается более 160 тысяч электромобилей, что составляет почти 1,5% всего автопарка. Это уже заметный сегмент рынка, посчитали в Институте исследований авторынка.

Какие шансы?

Несмотря на регистрацию документа, в котором предложено продление льготы, имеется и противоположная позиция - в частности, от главы налогового комитета Даниила Гетманцева. Он ранее заявил: "Льготы на электромобили будут действовать еще год (то есть до 31.12.2025 г. - прим. ред.) и трогать их не будут, но продление не планируется. Это консолидированная позиция".

Таким образом, имеем два вектора - законодательную инициативу Дмитрия Разумкова и публичную позицию главы профильного комитета.

Что дальше?

Далее законопроект пройдет через регламентную процедуру - рассмотрение в комитетах и, если будет включен в повестку дня, голосование в сессионном зале. До этого момента остается неопределенность: бизнес не может прогнозировать объемы, покупатели - планировать расходы, а инфраструктурные проекты - темпы развития.