Стало відомо, на скільки можуть продовжити пільги імпорту електромобілів в Україну

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13351, про що Авто24 вже повідомляв. Однак він не був доступний на сайті Верховної Ради, тож конкретні кроки щодо скасування пільг не були відомі. Наразі проєкт опубліковано, тож стало відомо, що він пропонує звільняти імпорт електромобілів від ПДВ ще на один рік — до 1 січня 2027 року.

До речі які електромобілі купували українці протягом 10 років

Станом на червень 2025 року в Україні налічується понад 160 тисяч електромобілів, що становить майже 1,5% усього автопарку. Це вже помітний сегмент ринку, порахували в Інституті досліджень авторинку.

Які шанси?

Попри реєстрацію документа, у якому запропоновано продовження пільги, наявна і протилежна позиція — зокрема, від голови податкового комітету Данила Гетманцева. Він раніше заявив: "Пільги на електромобілі діятимуть ще рік (тобто до 31.12.2025 р. - прим. ред.) і чіпати їх не будуть, але продовження не планується. Це консолідована позиція".

Таким чином, маємо два вектори — законодавчу ініціативу Дмитра Разумкова і публічну позицію голови профільного комітету.

Що далі?

Далі законопроєкт пройде через регламентну процедуру — розгляд у комітетах і, якщо буде включений в порядок денний, голосування у сесійній залі. До цього моменту залишається невизначеність: бізнес не може прогнозувати обсяги, покупці — планувати витрати, а інфраструктурні проєкти — темпи розвитку.