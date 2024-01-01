Які електромобілі купували українці протягом 10 років

Станом на сьогодні в українському автопарку налічується понад 150 тисяч BEV (Battery Electric Vehicle), переважно легкових авто. З них 83% — це транспорт із пробігом, імпортований здебільшого зі США, Європи та Китаю. Лише 17% електромобілів уперше отримують номерні знаки як нові.

Аналітики Інституту досліджень авторинку, на основі статистики перших реєстрацій електромобілів в Україні, склали рейтинг десяти найпопулярніших марок за минулі роки.

До речі які ціни на зарядку електромобілів в Україні?

Варто зважити, що 10 років тому ціни на електромобілі були в рази вищими, ніж зараз, крім того, за деякими моделями були черги, з часом очікування у кілька місяців. Вибір варіантів був значно скупіший, ніж сьогодні.

Першість у цьому заліку на українському авторинку тривалий час утримував Nissan, фактично завдяки одній «народній» моделі — Leaf. Прийнятна ціна, достатній простір у салоні, невеликий, та все ж достатній для більшості запас ходу зробили цю модель наймасовішою на українському авторинку та, відповідно, у парку електромобілів. Зараз на українських дорогах майже чверть усіх електромобілів — це саме Nissan Leaf. Проте от уже другий рік поспіль номер один серед марок — Tesla. Одні з найкращих характеристик, ремонтопридатність та надійність, широкий функціонал та власний стиль зробили лідерами ринку Model 3 та Model Y.

Третій цього разу Volkswagen, трохи завдяки конкуренту «Ліфа» — e-Golf, ціни на який у Європі знизилися до прийнятного українському покупцеві рівня, а також завдяки кросоверу ID.4 та ще деяким представникам лінійки ID.

Топ-10 марок електроавто, 2016-2025 р. Графік ІДА

Hyundai продовжує збільшувати свою частку, завдяки Kona та серії Ioniq, і значно покращила свої позиції ще одна корейська марка, KIA, якій допомагає Niro та серія «EV-X».

Зникли з Топ-10, але обіцяли повернутися у наступні роки Ford та BMW, а також Mercedes-Benz, який слідує просто після Chevrolet. Взагалі, якби продовжити цьогорічний список далі 10 місця, там би можна було побачити наступні марки: Mercedes-Benz, BMW, Honda, Ford, Jaguar, Opel, Peugeot, Porsche, Polestar та Volvo.

А от мінімальні шанси (або й нульові) щодо повернення до Топ-10 у марки BIO Auto, Toyota, Fiat та Smart (принаймні поки не набере обертів нова електрична лінійка моделей). Також якби не зниження цін на Bolt EV, хто зна чи вдалося б утриматися в десятці Chevrolet.

Зате є й дебютант: вперше на цьому слайді з'явився ZEEKR — преміальний електробренд від китайського концерну Geely, який набирає обертів у Європі. В Україні найчастіше реєструють ZEEKR 001 та ZEEKR X, що поєднують яскравий дизайн, потужні характеристики й привабливу ціну порівняно з конкурентами.