Какие электромобили покупали украинцы в течение 10 лет

На сегодня в украинском автопарке насчитывается более 150 тысяч BEV (Battery Electric Vehicle), преимущественно легковых авто. Из них 83% - это транспорт с пробегом, импортированный в основном из США, Европы и Китая. Только 17% электромобилей впервые получают номерные знаки как новые.

Аналитики Института исследований авторынка, на основе статистики первых регистраций электромобилей в Украине, составили рейтинг десяти самых популярных марок за прошедшие годы.

Кстати какие цены на зарядку электромобилей в Украине?

Стоит учесть, что 10 лет назад цены на электромобили были в разы выше, чем сейчас, кроме того, за некоторыми моделями были очереди, со временем ожидания в несколько месяцев. Выбор вариантов был значительно скупее, чем сегодня.

Первенство в этом зачете на украинском авторынке длительное время удерживал Nissan, фактически благодаря одной "народной" модели - Leaf. Приемлемая цена, достаточное пространство в салоне, небольшой, и все же достаточный для большинства запас хода сделали эту модель самой массовой на украинском авторынке и, соответственно, в парке электромобилей. Сейчас на украинских дорогах почти четверть всех электромобилей - это именно Nissan Leaf. Однако вот уже второй год подряд номер один среди марок - Tesla. Одни из лучших характеристик, ремонтопригодность и надежность, широкий функционал и собственный стиль сделали лидерами рынка Model 3 и Model Y.

Третий на этот раз Volkswagen, немного благодаря конкуренту "Лифа" - e-Golf, цены на который в Европе снизились до приемлемого украинскому покупателю уровня, а также благодаря кроссоверу ID.4 и еще некоторым представителям линейки ID.

Топ-10 марок электроавто, 2016-2025 г. График ИДА

Hyundai продолжает увеличивать свою долю, благодаря Kona и серии Ioniq, и значительно улучшила свои позиции еще одна корейская марка, KIA, которой помогает Niro и серия "EV-X".

Исчезли из Топ-10, но обещали вернуться в последующие годы Ford и BMW, а также Mercedes-Benz, который следует прямо после Chevrolet. Вообще, если бы продолжить нынешний список дальше 10 места, там бы можно было увидеть следующие марки: Mercedes-Benz, BMW, Honda, Ford, Jaguar, Opel, Peugeot, Porsche, Polestar и Volvo.

А вот минимальные шансы (или нулевые) по возвращению в Топ-10 у марки BIO Auto, Toyota, Fiat и Smart (по крайней мере пока не наберет обороты новая электрическая линейка моделей). Также если бы не снижение цен на Bolt EV, кто знает удалось бы удержаться в десятке Chevrolet.

Зато есть и дебютант: впервые на этом слайде появился ZEEKR - премиальный электробренд от китайского концерна Geely, который набирает обороты в Европе. В Украине чаще всего регистрируют ZEEKR 001 и ZEEKR X, сочетающие яркий дизайн, мощные характеристики и привлекательную цену по сравнению с конкурентами.