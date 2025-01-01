Пільгове розмитнення електромобілів обіцяють скасувати

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі різко висловився проти продовження пільг щодо сплати ПДВ при ввозі автомобілів з електроприводом.

“Нагадую, що пільга на ПДВ діє до кінця цього року і продовжуватись НЕ буде. Тому, якщо є час, можливості та натхнення – купуйте до кінця року”, – написав нардеп, який відповідає за економічну політику в країні.

До речі які автовиробники відмовились від повного переходу на електромобілі

Нагадаємо, що законопроєкт щодо продовження цієї пільги був внесений в парламент групою народних депутатів, однак поки що не розглядався. Зважаючи на жорстку політику глави профільного комітету Верховної Ради, який має затвердити цей законопроєкт, шансів у документа небагато.

“Хочу звернутися до імпортерів електрокарів, які раптом виявилися завзятими екоактивістами, – продовжує Гетманцев. – Ні, пільга продовжена не буде. Без варіантів.

Припиніть надсилати гонців і лобіювати це шкідливе рішення”.

Нардеп апелює до того, що податки в країні витрачають в першу чергу на армію, тож зараз не слід звільняти “окрему категорію дорогих товарів” від деяких податків.

Варто додати, що в Україні закони ухвалює не голова профільного комітету, а парламент в цілому. І навіть його протидія деколи не заважає приймати закони (згадайте ситуацію з “Євробляхами”, проти пільгового розмитнення яких Гетманцев теж був рішуче проти). Тож у нардепів ще є час до кінця 2025 року, щоб наполягти на своєму законопроєкті.