Які автовиробники відмовились від повного переходу на електромобілі: перелік та причини

Зі сповільненням продажів електромобілів у світі, багато виробників автомобілів оголосили, що відкладають свої попередні зобов'язання перейти виключно на електричні автомобілі. Натомість вони говорять про гнучкість у своїх пропозиціях, щоб забезпечити задоволення потреб усіх покупців та захистити прибуток.

З початку 2024 року низка автомобільних брендів оголосила про затримки або пом'якшення стратегій розвитку акумуляторних автомобілів, про них розповідає британське видання thisismoney.

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В галузі електромобілів накопичилось кілька проблем: з зарядною інфраструктурою, нестабільна державна політика, збільшення тарифів та зупинка приватного використання автомобілів. Це призводять до усвідомлення автовиробниками того, що деякі терміни розвитку електромобілів є «занадто амбітними».

Отже, які автовиробники оголосили, що вони переосмислять свої плани щодо повного переходу на електромобілі? І з якого часу?

Mercedes-Benz

Початковий термін: Повна електрифікація до 2030 року, якщо «дозволятимуть ринкові умови»

Повна електрифікація до 2030 року, якщо «дозволятимуть ринкові умови» Тепер: Mercedes продовжить продажі бензинових та гібридних моделей після 2030 року.

Mercedes-Benz — черговий виробник, який відмовився від терміну переходу на повністю електричні моделі, і тепер підтверджено продовження випуску бензинових та гібридних моделей після 2030 року.

Минулого року продажі електромобілів Mercedes впали на 23 відсотки, незважаючи на те, що світові продажі зросли на 25 відсотків до 17 мільйонів.

Описуючи новий напрямок як «корекцію курсу», керівництво концерну вказало на повільне впровадження електромобілів у деяких регіонах та загальні ринкові умови як причини, чому «найбільш раціональним підходом є використання обох технологій і не нехтування ними».

Volvo Cars

Початковий термін: Усі автомобілі будуть повністю електричними до 2030 року

Усі автомобілі будуть повністю електричними до 2030 року Тепер: графік скориговано, дата невідома

Минулого року Volvo відмовилася від своєї обіцянки продавати лише повністю електричні автомобілі до 2030 року через низькі продажі автомобілів з акумуляторними батареями.

У вересні шведська компанія оголосила, що до кінця десятиліття прагне досягти того, щоб від 90 до 100 відсотків її світових продажів становили або повністю електричні, або гібридні моделі з підзарядкою від мережі.

Керівники Volvo заявили, що затримка графіка виробництва електромобілів «дозволить продати обмежену кількість моделей м’якого гібрида, якщо це буде необхідно».

Volvo, мажоритарним власником якої є китайська Geely, пояснює свою зміну політики «повільнішим, ніж очікувалося», розгортанням зарядної інфраструктури, скасуванням державних стимулів на деяких ринках та «додатковими невизначеностями», створеними нещодавніми тарифами на електромобілі.

Виконавчий директор Volvo Cars Джим Роуен підтвердив, що Volvo «рішуче» вірить у те, що майбутнє електричне, але що «перехід до електрифікації не буде лінійним», тому Volvo «потрібно бути прагматичною та гнучкою».

Audi

Початковий термін: повне виробництво автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння має бути припинено у 2033 році

повне виробництво автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння має бути припинено у 2033 році Тепер: Нещодавно Audi змінила свою обіцянку продавати електромобілі лише з 2033 року, випустивши гібриди та автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння в наступному десятилітті.

Audi — ще один автомобільний бренд, який щойно реалізував свою стратегію повного розвороту в напрямку електромобілів. Вона продовжуватиме виробляти як автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), так і гібриди з підзарядкою від мережі в наступному десятилітті.

Німецький виробник зобов'язався припинити розробку двигунів внутрішнього згоряння у 2033 році.

Генеральний директор Audi Гернот Дельнер минулого тижня підтвердив переглянутий план бренду, пояснивши, що «гнучкість» — це новий напрямок, який Audi обере, щоб побачити, як «розвиваються ринки».

Спочатку автовиробник планував випустити свій останній автомобіль лише з двигуном внутрішнього згоряння наступного року — це Q7 нового покоління. Однак раніше цього року він припустив, що бензинові та дизельні моделі можуть працювати довше в рамках «абсолютно нової» лінійки паливних двигунів.

Електромобілі становили менше 10 відсотків світових продажів Audi минулого року.

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Porsche

Початковий термін: 80 відсотків автомобілів будуть електричними до 2030 року

80 відсотків автомобілів будуть електричними до 2030 року Тепер: Porsche більше не прагнутиме до того, щоб до 2030 року 80% його продажів припадало виключно на електромобілі.

У своїй заяві виробник автомобілів заявив, що очікує, що перехід на електромобілі триватиме довше, ніж очікувалося.

Компанія Porsche заявила, що послаблює свої цілі щодо того, щоб до 2030 року 80% продажів були повністю електричними, і підтвердила, що продовжуватиме продавати існуючий позашляховик Cayenne з двигунами внутрішнього згоряння протягом наступного десятиліття.

За словами Porsche, ціль у 80 відсотків буде досягнута лише за умови, що цього вимагатимуть попит клієнтів та розвиток сектору електромобільності.

Porsche також минулого року боролася з низькими продажами електромобілів і наголосила на нерівності у використанні електромобілів на трьох ключових ринках, де попит значно випереджає Китаї, повільніший у Європі та нерівномірний у США.

Ford

Початковий термін: усі легкові автомобілі в Європі будуть електричними або гібридними до середини 2026 року, а повністю електричними до 2030 року.

усі легкові автомобілі в Європі будуть електричними або гібридними до середини 2026 року, а повністю електричними до 2030 року. Тепер: Кінцевий термін 2030 року, коли всі легкові автомобілі Ford повинні бути повністю електричними, був перенесений, оскільки тепер він вважається «занадто амбітним».

Американський автомобільний гігант Ford мав одні з найамбітніших планів щодо електромобілів, випереджаючи конкурентів у своєму прагненні постачати покупцям автомобілі з нульовим рівнем викидів.

Але влітку 2024 року Ford скоротив ці амбіції, визнавши, що його кінцевий термін 2030 року щодо повного переходу на електромобілі був «занадто амбітним».

Головний операційний директор підрозділу електрифікації Model E компанії Ford Марін Г'яджа розповів виданню Autocar, що існує «невизначеність» щодо попиту водіїв на електромобілі, і що причиною оновлення терміну є складні зміни в законодавстві.

Aston Martin

Початковий термін: Не підтверджено, але тепер 2035-2040 роки, щоб перейти на повністю електричну техніку

Не підтверджено, але тепер 2035-2040 роки, щоб перейти на повністю електричну техніку Тепер: Aston Martin не випустить свій перший електромобіль до кінця десятиліття, натомість пріоритет надасть своїй гібридній моделі Valhalla з підзарядкою від мережі. Вона стане повністю електричною до 2035-2040 років.

Bentley

Початковий термін: Припинити продаж автомобілів на викопному паливі до 2030 року

Припинити продаж автомобілів на викопному паливі до 2030 року Тепер: Bentley не випустить свій перший електромобіль до 2026 року, після того, як перенесла свою ціль продажів виключно електромобілів з 2030 на 2035 рік.

Lamborghini

Початковий термін: Не підтверджено, але продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння продовжуватиметься після 2030 року

Не підтверджено, але продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння продовжуватиметься після 2030 року Тепер: Lamborghini продовжуватиме виробляти автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння до 2030-х років і не випустить електромобіль до 2029 року.

Alfa Romeo

Початковий термін: продавати лише електромобілі з 2027 року

продавати лише електромобілі з 2027 року Тепер: Alfa Romeo змінила свій термін 2027 року, коли автомобіль мав бути повністю електромобільним, тепер включивши «багатоенергетичний підхід».

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Виробники, що не визначилися

Деякі виробники все ще вагаються і мають дати конкретну відповідь «так» чи «ні» щодо того, чи змінилися їхні плани щодо електромобілів.

BMW є однією з них, оскільки вона відклала плани інвестувати 600 мільйонів фунтів стерлінгів в електрифікацію заводу Mini Oxford через повільніше, ніж очікувалося, впровадження електромобілів.

Продажі електромобілів у Європейському Союзі впали на 5,9 відсотка у 2024 році, хоча продажі бензинових та дизельних автомобілів також знизилися, тому BMW ухвалила рішення призупинити інвестиційні плани, враховуючи «численні невизначеності, з якими стикається автомобільна промисловість».

Генеральний директор BMW Олівер Ціпсе минулого року закликав Європейський Союз переглянути свій амбітний план поступової відмови від бензинових та дизельних автомобілів до 2035 року, заявивши, що ця мета «більше нереалістична».

У липні минулого року генеральний директор Renault Лука Де Мео, який вже пішов з посади, висловив сумніви щодо переходу французького бренду на електромобілі в наступному десятилітті, попередивши, що продажі не йдуть «правильною траєкторією».

Він попередив, що клієнти не готові переходити на транспортні засоби на акумуляторних батареях, і закликав до «більшої гнучкості графіка».