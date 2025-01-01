Китайські автовиробники захопили 5% європейського авторинку

За даними Dataforce, на які посилається Укравтопром, китайські бренди перевищили 9% частку ринку в кожній категорії та вперше перевищили 5% в цілому, якщо враховувати моделі з ДВЗ.

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Їх зростаючий успіх обумовлений конкурентоспроможними технологіями акумуляторів і передовим програмним забезпеченням, що дозволяє відновити продажі електромобілів до рівня середини 2024 року, попри нові тарифи ЄС, пише Bloomberg.

Гібриди, які не підпадають під додаткові мита, зросли з 1% частки ринку в травні 2024 року до 12%.

Оскільки Європа залишається головним стратегічним пріоритетом для китайських автовиробників, очікується, що їхня частка на ринку електрифікованих автомобілів континенту продовжить зростати.