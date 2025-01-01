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Китайські автовиробники захопили 5% європейського авторинку

У травні китайські автовиробники продовжували завойовувати позиції в Європі, досягнувши рекордної частки ринку як гібридних, так і електричних автомобілів.
Китайські авто зайняли 5% європейського авторинку за рахунок гібридів та електричок - Auto24

BYD Song Plus

Євген Гудущан
logo2 липня, 19:30
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За даними Dataforce, на які посилається Укравтопром, китайські бренди перевищили 9% частку ринку в кожній категорії та вперше перевищили 5% в цілому, якщо враховувати моделі з ДВЗ.

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Їх зростаючий успіх обумовлений конкурентоспроможними технологіями акумуляторів і передовим програмним забезпеченням, що дозволяє відновити продажі електромобілів до рівня середини 2024 року, попри нові тарифи ЄС, пише Bloomberg.

Гібриди, які не підпадають під додаткові мита, зросли з 1% частки ринку в травні 2024 року до 12%.

Оскільки Європа залишається головним стратегічним пріоритетом для китайських автовиробників, очікується, що їхня частка на ринку електрифікованих автомобілів континенту продовжить зростати.

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