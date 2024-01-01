Китайські електромобілі показали рекордне зростання на ринку Великобританії

Вільна конкуренція призвела до того, що китайські автовиробники збільшили свою частку ринку у Великій Британії до 9,4% у травні. Річ у тому, що ця країна зробила вибір на користь своєї незалежності та вийшла зі складу ЄС. Тепер загороджувальні мита Європейського Союзу не стосуються британського ринку, що робить електромобілі значно доступнішими.

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Відсутність у Великій Британії місцевого автовиробника, який би виробляв електромобілі для широкої аудиторії, також дає китайським брендам відкритий шлях до здобуття популярності, і країна минулого року стала найбільшим ринком електромобілів у Європі.

Окрім того, китайські автовиробники користуються падінням продажів Tesla, які у травні впали на 36% порівняно з минулим роком, навіть попри те, що загальні продажі повністю електричних автомобілів зросли на 26%.

Очолила зростання компанія BYD, продажі якої у травні збільшились на 408% порівняно з минулим роком. Частка Китаю була збільшена завдяки новим учасникам ринку, таким як бренди Omoda та Jaecoo компанії Chery Automobile Co., а також відродженню Polestar, яка контролюється китайським мільярдером Лі Шуфу та виробляє більшість своїх автомобілів у Китаї.

Китайські бренди стрімко просуваються у Великій Британії, яка завдяки своїй незалежності минулого року обігнала Німеччину та стала найбільшим ринком електромобілів у Європі на тлі високого попиту на моделі наступного покоління. Велика Британія не наслідувала приклад Європейського Союзу та не запроваджувала тарифи на електромобілі китайського виробництва, що врешті зробило її вільним ринком з чесною конкуренцією та привабливими цінами на електричні авто.