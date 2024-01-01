Свободная конкуренция привела к тому, что китайские автопроизводители увеличили свою долю рынка в Великобритании до 9,4% в мае. Дело в том, что эта страна сделала выбор в пользу своей независимости и вышла из состава ЕС. Теперь заградительные пошлины Европейского Союза не касаются британского рынка, что делает электромобили значительно доступнее.

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Отсутствие в Великобритании местного автопроизводителя, который бы производил электромобили для широкой аудитории, также дает китайским брендам открытый путь к получению популярности, и страна в прошлом году стала крупнейшим рынком электромобилей в Европе.

Кроме того, китайские автопроизводители пользуются падением продаж Tesla, которые в мае упали на 36% по сравнению с прошлым годом, даже несмотря на то, что общие продажи полностью электрических автомобилей выросли на 26%.

Возглавила рост компания BYD, продажи которой в мае увеличились на 408% по сравнению с прошлым годом. Доля Китая была увеличена благодаря новым участникам рынка, таким как бренды Omoda и Jaecoo компании Chery Automobile Co., а также возрождению Polestar, которая контролируется китайским миллиардером Ли Шуфу и производит большинство своих автомобилей в Китае.

Китайские бренды стремительно продвигаются в Великобритании, которая благодаря своей независимости в прошлом году обогнала Германию и стала крупнейшим рынком электромобилей в Европе на фоне высокого спроса на модели следующего поколения. Великобритания не последовала примеру Европейского Союза и не вводила тарифы на электромобили китайского производства, что в конце сделало ее свободным рынком с честной конкуренцией и привлекательными ценами на электрические авто.