Китайский электроседан Nissan будет доступен на мировых рынках

Как пишет Carscoops, по данным Nissan, по состоянию на 31 мая, только за один месяц компания получила 17 215 заказов на новый N7 в Китае. Компания также отметила, что 70% этих заказов поступили от людей, которые впервые приобрели автомобиль. Поставки модели в Китае начались 15 мая.

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В своих соц.сетях автопроизводитель отметил, что N7 сейчас является самым популярным полностью электрическим автомобилем среди совместных предприятий в Китае и занимает второе место среди средних и крупных электромобилей стоимостью до 200 000 юаней (около 27 600 долларов).

Теперь Nissan подтвердил, что электромобиль станет глобальной моделью. Однако, пока никаких подробностей относительно ориентировочных сроков запуска и рынков не предоставлено. Вполне вероятно, Nissan N7 не будет представлен в США, поскольку подпадает под действие импортных тарифов, введенных администрацией Трампа.

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В то же время Европа является вероятным кандидатом, особенно учитывая планы Mazda предлагать свои внедорожники EZ-6 и EZ-60 китайского производства на нескольких мировых рынках. По слухам, N7 может получить возрожденное название Primera, поскольку Nissan недавно зарегистрировал название как торговую марку для нескольких рынков, включая Малайзию.

Полностью электрический Nissan N7 не является разработкой японского автопроизводителя, поскольку модель базируется на Dongfeng eπ 007. Седан от Nissan отличается более традиционным дизайном, хотя он все еще имеет иной вид, чем у других представителей модельного ряда компании. В салоне N7 внимание водителя привлекает большой 15,6-дюймовый информационно-развлекательный дисплей. Также есть беспроводные зарядные устройства, двухспицевый руль и очень минималистичный дизайн.

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Базовая модель оснащена аккумуляторной батареей емкостью 58 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 510 км на одном заряде, и электромотором на 215 лошадиных сил. Стоимость Nissan N7 начинаются от 119 900 юаней (около 16 600 долларов) и достигает 149 900 юаней ($20 800) за флагманскую комплектацию.