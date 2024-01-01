Nissan завершает тестовые испытания нового Leaf: фото

Как пишет Carscoops, два полностью закамуфлированных прототипа Leaf были замечены в Праге. Их узнали по уникальной графике фар, круглой эмблеме и футуристическим 19-дюймовым дискам с четырьмя спицами.

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Ранее компания Nissan уже раскрыла дизайн нового Leaf, поэтому мы знаем что скрывается под камуфляжем. Известно также, что новый кроссовер построен на платформе Nissan AmpR Medium, которая является лишь ребрендинговой версией архитектуры CMF-EV, что уже используется в Nissan Ariya, Renault Megane E-Tech и Renault Scenic E-Tech.

Кроме того, также подтверждено, что Mitsubishi получит собственную версию Leaf в 2026 году, о чем мы писали ранее. Эксперты отмечают, что новая модель Nissan будет иметь только один электромотор на передней оси и предлагать запас хода в 482 километра.

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Это противоречит словам Франсуа Бейли – европейского директора по планированию Nissan, который обещал “920 километров реального диапазона”. Японский автопроизводитель также подтвердил, что новый Nissan Leaf будет доступен в Северной Америке, Европе, Японии и Австралии, но до сих пор не раскрыл точную дату запуска модели.