Mitsubishi выпустит электрический Lancer на базе Nissan Leaf

Компания Mitsubishi объявила, что запустит электромобиль на базе Nissan Leaf 2026 года, продажи которого начнутся во второй половине 2026 года. Оба станут компактными кроссоверами и будут иметь запас хода более 300 миль (500 км), но не будут предлагаться с полным приводом, пишет Car&Driver.

Каким будет новый Nissan Leaf

Mitsubishi рано ворвалась на рынок электромобилей, выпустив хэтчбек iMiEV еще в 2012 году. К сожалению, его миниатюрность и запас хода в 100 км, максимальная скорость 130 км/ч и время разгона от нуля до сотни за 13,0 секунд не сделала это авто популярным.

Новый Leaf превратится из хэтчбека на субкомпактный внедорожник размером примерно с бензиновый Kicks, и Nissan утверждает, что Leaf обеспечит запас хода более 480 километров.

Новый Nissan Leaf появится в 2026 году.

Вероятно, Mitsubishi будет иметь те же варианты силовых агрегатов, что и Leaf, поэтому будет иметь аналогичные показатели и тоже приобретет форму компактного кроссовера. Nissan Leaf 2026 и Mitsubishi будут оснащены зарядным портом NACS, что сделает их совместимым с сетью Tesla Supercharger.

Mitsubishi не предоставила никаких дополнительных подробностей о новом электромобиле, но заявила, что он поступит в продажу в Северной Америке во второй половине 2026 года. Пока неясно, как Mitsubishi планирует назвать новый электромобиль, но компания зарегистрировала старые торговые марки в Соединенных Штатах – Lancer, Lancer Evolution, Colt, Galant и Montero. Скорее всего, новинку назовут Lancer или Colt.

Также интересно Mitsubishi Grandis - это измененный Renault Symbioz

Модель появится в рамках партнерства Mitsubishi с Nissan, и в рамках которого Mitsubishi также предоставит Nissan свою технологию плагин-гибрида, которую компания усовершенствовала для Outlander PHEV, для новой модели 2026 года. Nissan заявил, что этот плагин-гибрид станет частью обновления их популярного компактного внедорожника Rogue, который уже имеет общие черты с Outlander.