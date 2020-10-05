Замена для модели, дебютировавшей в 2009 году, возможна не ранее 2023-го.

По данным делового журнала Nikkei, японский автопроизводитель только прекратил собирать свой первый серийный электромобиль.

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Пока Nissan обновлял Leaf новыми функциями, двигателями и аккумуляторами, Mitsubishi i-MiEV 2020 года имеет аккумулятор столь же малый, как и в некоторых современных плагин-гибридов (16 кВт-ч). В арсенале i-MiEV 63 лошадиных силы, и 180 Нм. Официальный запас хода при EPA составлял 100 километров. Стоимость автомобиля на момент выхода на международный рынок составляла около 30 тысяч долларов.

Маленькая пузырьковая машина дебютировала почти одновременно с Tesla Roadster. Хэтчбек продавался в более чем 50 странах, но за 11 лет на конвейере Mitsubishi удалось реализовать лишь около 32 тысяч машин – довольно скромный показатель по сравнению с более полумиллиона Nissan Leaf и успехами Tesla.

Несмотря на скромные достижения маленького пионера, Mitsubishi сейчас как раз акцентирует внимание на электромобилях. Сообщается, что замена для i-MiEV поступит в 2023 году, вероятно, позаимствовав многие технологии у партнера Nissan.

Кроме того, на пути новый Mitsubishi Eclipse Cross с силовой системой, подобной Nissan e-POWER, а также Mitsubishi Outlander PHEV 2021.

Фото: Mitsubishi i-MiEV / Mitsubishi