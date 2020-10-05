Заміна для моделі, що дебютувала 2009 року, можлива не раніше 2023-го.

За даними ділового журналу Nikkei, японський автовиробник щойно припинив збирати свій перший серійний електромобіль.

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Поки Nissan оновлював Leaf новими функціями, двигунами та акумуляторами, Mitsubishi i-MiEV 2020 року має акумулятор настільки ж малий, як і у деяких сучасних плагін-гібридів (16 кВт-год). В арсеналі i-MiEV 63 кінських сили, та 180 Нм. Офіційний запас ходу за EPA становив 100 кілометрів. Вартість автомобіля на момент виходу на міжнародний ринок становила близько 30 тисяч доларів.

Маленька бульбашкова машина дебютувала майже одночасно з Tesla Roadster. Хетчбек продавався у понад 50 країнах, але за 11 років на конвеєрі Mitsubishi вдалось реалізувати лише близько 32 тисяч машин – досить скромний показник, порівняно з понад півмільйона Nissan Leaf та успіхами Tesla.

Незважаючи на скромні досягнення маленького піонера, Mitsubishi зараз саме акцентує увагу на електромобілях. Повідомляється, що заміна для i-MiEV надійде у 2023 році, ймовірно, запозичивши багато технологій у партнера Nissan.

Крім того, на шляху новий Mitsubishi Eclipse Cross з силовою системою, подібною до Nissan e-POWER, а також Mitsubishi Outlander PHEV 2021.

Фото: Mitsubishi i-MiEV / Mitsubishi