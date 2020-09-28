Хоча Mitsubishi Outlander має повний привід, але застрягає у піску він дуже швидко. Тож його доводиться витягувати.

Салон Mitsubishi Outlander виконаний непогано, особливо на фоні минулого покоління. М'яка оббивка, прострочування, імітація деревини, шкіряне кермо. Все виглядає досить непогано. Сидіти зручно, а на другому ряду теж не можна пожалітися на нестачу місця. Задній диван можна скласти таким чином, щоб отримати рівну підлогу. Тестовий автомобіль має 7-місний салон, однак третій ряд сидінь мало хто використовує.

В системі повного приводу є спеціальні режими, які можна вмикати самостійно. Але вони допомагають виїхати зі складної ситуації на дорозі з поганим покриттям, а не штурмувати бездоріжжя.

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Під капотом у "Аутлендарі" переважно 2,0- чи 2,4-літровий бензинові двигуни, хоча бувають і 3,0-літрові мотори. В перших двох встановлений варіатор, а третьому – класичний "автомат". Варіатора не варто боятися, лише правильно його експлуатувати. А от 3,0-літрові версії GT треба ще пошукати.

Ціни на Mitsubishi Outlander 3 покоління в Україні – від 12 до 20 тисяч доларів. Багато з них привезені зі США.

Більше про Mitsubishi Outlander 3 покоління – у відео:

Нагадаємо, що розкрито вигляд нового Mitsubishi Outlander.