Хотя Mitsubishi Outlander имеет полный привод, но застревает в песке он очень быстро. Поэтому его приходится вытаскивать.

Салон Mitsubishi Outlander выполнен неплохо, особенно на фоне прошлого поколения. Мягкая обивка, имитация древесины, кожаный руль. Все выглядит достаточно неплохо. Сидеть удобно, а на втором ряду тоже нельзя пожаловаться на недостаток места. Задний диван можно сложить таким образом, чтобы получить ровный пол. Тестовый автомобиль имеет 7-местный салон, однако третий ряд сидений мало кто использует.

В системе полного привода есть специальные режимы, которые можно включать самостоятельно. Но они помогают выехать из сложной ситуации на дороге с плохим покрытием, а не штурмовать бездорожье.

Также интересно: Элитные подержанные авто, которые труднее всего продать

Под капотом у "Аутлендара" преимущественно 2,0– или 2,4-литровый бензиновые двигатели, хотя бывают и 3,0-литровые моторы. В первых двух установлен вариатор, а третьему – классический “автомат”. Вариатора не стоит бояться, необходимо только правильно его эксплуатировать. А вот 3,0-литровые версии GT надо еще поискать.

Цены на Mitsubishi Outlander 3 поколения в Украине – от 12 до 20 тысяч долларов. Многие из них привезены из США.

Больше о Mitsubishi Outlander 3 поколения – в видео:

Напомним, что раскрыт вид нового Mitsubishi Outlander.