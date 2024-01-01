Mitsubishi готовит брата Renault Symbioz с возрожденным названием Grandis

Японский автопроизводитель официально обнародовал название своей новой модели для Европы. Компактный кроссовер будет называться Grandis и дебютирует в июле 2025 года. Оригинальный Mitsubishi Grandis был трехрядным семиместным минивэном, который продавался между 2003 и 2011 годами.

Читайте также: Mitsubishi испытывает новый Pajero Sport

Как отмечает Carscoops, автомобиль будет близким братом Renault Symbioz и будет предлагаться в версии мягкого и обычного гибрида. Это означает, что новый Grandis будет длиннее и более просторной альтернативной Mitsubishi ASX, что является близнецом Renault Captur.

Тизерные изображения раскрывают решетку радиатора и багажник новинки. Ожидается, что интерьер модели будет почти идентичным с Renault Symbioz, тогда как внешность будет отличаться эмблемами и новой версией фирменной передней части бренда под названием “Dynamic Shield”.

Также интересно: Nissan Navara нового поколения будет братом Mitsubishi L200

По словам Mitsubishi, Grandis предложит “просторный и универсальный” багажник, который, вероятно, будет соответствовать вместимости багажного отделения своего брата от Renault, что колеблется в пределах от 492 до 624 л благодаря сдвижному заднему ряду. Компания подтвердила, что Grandis дебютирует в июле, перед выходом на европейский рынок в конце осени 2025 года.

Вскоре к Grandis присоединится еще один неназванный компактный внедорожник с полностью электрической силовой установкой. Это будет версия Renault Scenic E-Tech от Mitsubishi, которая поступит позже 2025 года. Как и Mitsubishi Colt и ASX, Grandis и новый электромобиль будут производиться в Европе группой Renault.