Nissan Navara нового поколения будет братом Mitsubishi L200

Эндрю Хамберстоун, управляющий директор Nissan Oceania, признал, что совместное использование платформы нового Mitsubishi L200 (Triton) неизбежно, но подчеркнул, что компания внесет значительные изменения, чтобы Navara сохранила свою собственную идентичность.

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“Да, у нас есть отношения, но эти отношения могут быть эффективными с любым поставщиком”, - сказал он журналистам Drive. Nissan стремится к существенной дифференциации, а не только обычных косметических изменений, которые часто получают родственные модели.

Этот подход похож на то, что сделали Ford и Volkswagen с Ranger і Amarok или то, что Isuzu и Mazda сделали с D-Max і BT-50. Ожидается, что Nissan также будет использовать собственные силовые агрегаты, в частности 2,4-литровый турбодизель текущей версии Navara.

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Также можно ожидать появление гибридной, или плагин-гибридной версии, которая поможет Navara нового поколения соответствовать строгим нормам выбросов и обеспечивать конкурентоспособность на рынке полноразмерных пикапов. Точная дата дебюта нового Nissan Navara пока неизвестна, однако Хамберстоун подтвердил, что модель появится в марте 2027 года.