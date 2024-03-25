Рамный пикап Isuzu D-Max: теперь начнет ездить на батарейках. Японский грузовик будет преодолевать около 300 километров на одном заряде.

В Таиланде состоялась презентация версии EV - пока она находится в статусе прототипа, но основные характеристики известны, а старт продаж намечен на 2025 год.

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Электромобиль Isuzu D-Max сохранит рамную конструкцию, четырехдверную кабину и полный привод. Автомобиль сможет перевозить до 1000 килограммов груза и буксировать прицеп полной массой 3500 килограммов. Основные рынки сбыта - Европа и Австралия.

Впереди у Isuzu D-Max EV электромотор на 55 сил и 108 Нм, сзади – на 122 силы и 217 Нм. Пиковая отдача системы - 177 сил и 325 Нм. Между осями литий-ионная батарея емкостью 66,9 киловатт-часов. Данные запаса хода не опубликованы, но ориентир - 300 километров. Точные показатели появятся после сертификации.

Внешне электрический пикап отличается дизайном носовой части и оформлением колесных дисков. По интерьеру изменения маловероятны: может измениться панель приборов, а топ-версии, наверняка, получат синий декор. Разработка "батарейного" Isuzu D-Max не означает прекращение доработок дизельных версий: на подходе умеренный гибрид с двигателем 1.9 и 48-вольтовым стартер-генератором.

Даты начала продаж электрифицированных Isuzu D-Max не раскрываются: предположительно, японская марка оценит рыночные перспективы новинок, воспользовавшись опытом Toyota. Гибридный Hilux уже собирает предварительный заказ, и до конца года можно будет понять, какова емкость рынка в Европе и странах Азии.