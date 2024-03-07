Для увеличения запаса хода примерно на 30% Ford обновил E-Transit с помощью более крупной батареи емкостью 89 кВт-ч.

Добавленная треть хода может быть даже больше, но это зависит от нескольких факторов. Здесь влияют не только состояние дороги, рельеф, климатические условия или высота крыши, но и конфигурация и скорость зарядки от постоянного и переменного тока.

В версии для рынка США батарея увеличивается с 67 до 89 кВт-ч, что является значительным потенциалом производительности. Обновление позволит версии E-Transit с низкой крышей преодолевать 255 километров вместо 200, что на 26% больше.

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Правда, Ford не сообщил диапазон пробега на одной зарядке для версий со средней и высокой крышей, но сказал, что версия с высокой крышей добавляет 32% диапазона относительно предыдущей модели. Учитывая диапазон предыдущей модели в 173 км, это означает, что новая должна иметь диапазон 230 км или около того.

Обновленный фургон E-Transit также получил улучшенную производительность зарядки постоянным током, с возможностью зарядки 176 кВт, вместо 115 кВт. При подключении к достаточно быстрому зарядному устройству это означает, что E-Transit 2024 (модель с низкой крышей) может набрать заряд на преодоление 107 км за 15 минут, что на 49% больше, чем у предыдущей модели.

Улучшена зарядка не только постоянным током, но и переменным. Новое двойное бортовое зарядное устройство улучшает скорость зарядки от сети переменного тока на 22%, то есть фургон сможет заряжаться от нуля до полного заряда за 6 часов 11 минут на зарядном устройстве в 80 ампер (примерно ~14,3 кВт).

Однако 80-амперную зарядку редко можно найти дома. Поэтому для домашней зарядки Ford анонсирует новое зарядное устройство на 48 А со сменными кабелями и сотовой связью. Это устройство будет доступно для заказа с середины этого года.

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Цены в США начинаются с 51 095 долларов без учета платы за доставку, что на 1 100 долларов США больше, чем прошлогодняя базовая цена.

Стоит уточнить, что в США E-Transit имеет право на федеральный налоговый бонус на электромобили, который помогает снизить цену на 7500 долларов США. Вероятно, будут еще и другие экологические стимулы в разных регионах.

Фото: Ford