Для збільшення запасу ходу приблизно на 30% Ford оновив E-Transit за допомогою більшої батареї місткістю 89 кВт-год.

Додана третина ходу може бути навіть більшою, але це залежить від кількох чинників. Тут впливають не тільки стан дороги, рельєф, кліматичні умови чи висота даху, але й конфігурація та швидшість зарядки від постійного та змінного струму.

У версії для ринку США батарея збільшується з 67 до 89 кВт-год, що є значним потенціалом продуктивності. Оновлення дозволить версії E-Transit з низьким дахом долати 255 кілометрів замість 200, що на 26% більше.

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Щоправда, Ford не повідомив діапазону пробігу на одній зарядці для версій із середнім і високим дахом, але сказав, що версія з високим дахом додає 32% діапазону відносно попередньої моделі. Враховуючи діапазон попередньої моделі в 173 км, це означає, що нова повинна мати діапазон 230 км або близько того.

Оновлений фургон E-Transit також отримав покращену продуктивність заряджання постійним струмом, з можливістю зарядки 176 кВт, замість 115 кВт. При підключенні до достатньо швидкого зарядного пристрою це означає, що E-Transit 2024 (модель із низьким дахом) може набрати заряд на подолання 107 км за 15 хвилин, що на 49% більше, ніж у попередньої моделі.

Покращено заряджання не тільки постійним струмом, але й змінним. Новий подвійний бортовий зарядний пристрій покращує швидкість зарядки від мережі змінного струму на 22%, тобто фургон зможе заряджатися від нуля до повного заряду за 6 годин 11 хвилин на зарядному пристрої в 80 ампер (приблизно ~14,3 кВт).

Однак 80-амперну зарядку рідко можна знайти вдома. Тому для домашньої зарядки Ford анонсує новий зарядний пристрій на 48 А зі змінними кабелями та стільниковим зв’язком. Цей пристрій буде доступний для замовлення з середини цього року.

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Ціни в США починаються з 51 095 доларів без урахування плати за доставку, що на 1 100 доларів США більше, ніж торішня базова ціна.

Варто уточнити, що в США E-Transit має право на федеральний податковий бонус на електромобілі, який допомагає знизити ціну на 7500 доларів США. Ймовірно, будуть ще й інші екологічні стимули в різних регіонах.

Фото: Ford